Разработка Стратегии была предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

В Украине утверждена и обнародована новая Стратегия развития финансового сектора Украины.

Документ размещен на сайте Национального банка. Как следует из обнародованного документа, Стратегия предусматривает совместные действия регуляторов и Фонда гарантирования вкладов в финансовом секторе.

Стратегия определяет следующие приоритеты:

восстановление и развитие финансового сектора и обеспечение непрерывности его работы;

постепенное сворачивание чрезвычайных пруденциальных мер;

диагностика банковских активов;

мониторинг и решение проблемы неработающих кредитов;

создание комплексной системы оздоровления и вывода с рынка несостоятельных участников;

внедрение системы раннего реагирования на проблемность финансовых учреждений.

Мероприятия условно разделены на краткосрочные - направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом, и на среднесрочные - которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.

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Стратегия также закрепляет короткий перечень ключевых индикаторов, важных в краткосрочной перспективе во время полномасштабной войны, который в дальнейшем при необходимости будет актуализирован.

Стратегия развития экономики Украины

Разработка Стратегии была предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

19 июля 2023 года Стратегию одобрил Совет по финансовой стабильности, в рамках которого сотрудничали регуляторы.

Предыдущая стратегия предусматривала развитие финансового сектора до 2025 года. Дорожная карта реализации предыдущего стратегического документа, который воплощался три с половиной года, выполнена на 47%.

В мае 2023 года Нацбанк презентовал новую Стратегию. Новая Стратегия даст возможность центробанку с учетом внешних факторов "расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для различного развития событий".

По словам главы НБУ Андрея Пышного, комплексная работа над новой Стратегией началась в январе 2023 года.

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