В Украине утверждена и обнародована новая Стратегия развития финансового сектора Украины.
Документ размещен на сайте Национального банка. Как следует из обнародованного документа, Стратегия предусматривает совместные действия регуляторов и Фонда гарантирования вкладов в финансовом секторе.
Стратегия определяет следующие приоритеты:
- восстановление и развитие финансового сектора и обеспечение непрерывности его работы;
- постепенное сворачивание чрезвычайных пруденциальных мер;
- диагностика банковских активов;
- мониторинг и решение проблемы неработающих кредитов;
- создание комплексной системы оздоровления и вывода с рынка несостоятельных участников;
- внедрение системы раннего реагирования на проблемность финансовых учреждений.
Мероприятия условно разделены на краткосрочные - направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом, и на среднесрочные - которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.
Стратегия также закрепляет короткий перечень ключевых индикаторов, важных в краткосрочной перспективе во время полномасштабной войны, который в дальнейшем при необходимости будет актуализирован.
Стратегия развития экономики Украины
Разработка Стратегии была предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.
19 июля 2023 года Стратегию одобрил Совет по финансовой стабильности, в рамках которого сотрудничали регуляторы.
Предыдущая стратегия предусматривала развитие финансового сектора до 2025 года. Дорожная карта реализации предыдущего стратегического документа, который воплощался три с половиной года, выполнена на 47%.
В мае 2023 года Нацбанк презентовал новую Стратегию. Новая Стратегия даст возможность центробанку с учетом внешних факторов "расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для различного развития событий".
По словам главы НБУ Андрея Пышного, комплексная работа над новой Стратегией началась в январе 2023 года.