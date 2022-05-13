Впрочем, пока не все страны "Большой семерки" соглашаются участвовать в такой программе.

Министры финансов стран "Большой семерки" на встрече на следующей неделе хотят инициировать финансовую поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники, участвующие в переговорах.

По их словам, Украина количественно оценила эту финансовую потребность до конца года. Отмечается, что около пяти миллиардов евро ежемесячно тратилось, в частности, на выплаты бюджетникам или пенсионерам, которые Украина пока не может выплатить самостоятельно. Международный валютный фонд считает эти расчеты понятными и также приходит к подобным цифрам.

Помощь будет оказана в виде кредитов и грантов, что будет означать, что Киеву не придется возвращать всю сумму. Сумма в 30 миллиардов евро предусматривает, что военные действия закончатся в течение года.

Обычно сумма помощи, которую выделяет G7, делится между этими странами по уровню их экономического развития. Германия, в частности, занимает третье место среди стран G7.

Впрочем, отмечает Spiegel, не все государства поддерживают этот проект. В частности, одна европейская страна еще не согласилась участвовать в программе. Также продолжаются обсуждения относительно того, действительно ли Украина должна получать деньги в подарок.

Напомним, в G7 входят Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада.

Spiegel добавляет, что Великобритания и США выступают более решительно. В частности, они предлагают конфисковать большие объемы активов российских олигархов и использовать их для финансирования помощи Украине. Поэтому до сих пор неясно, смогут ли страны G7 принять этот пакет финансовой поддержки Украины на следующей неделе, заключает немецкое издание. И добавляет, что возможно главы государств и правительств достигнут согласия лишь на саммите в июне.

Как сообщал УНИАН, 8 мая лидеры стран "Большой семерки" провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Страны G7 заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и осудили вторжение РФ. Также они обязались усилить давление на Россию, в частности - отказавшись от российских нефти и газа.

В G7 также подчеркнули полную солидарность и поддержку мужественной защите Украиной своего суверенитета и территориальной целостности и ее борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее.

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