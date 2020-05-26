Официально: стадион «Черноморец» в Одессе продали с 21-го раза американской компании

Фонд гарантирования продал стадион «Черноморец» в Одессе почти за 200 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц официально заявил о продаже стадиона «Черноморец» американской компании Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн.

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Как сказано в сообщении пресс-службы фонда, продажа состоялась 22 мая, причем это была 21-я попытка реализовать объект, находившийся на балансе «Имексбанка».

«Фонд ожидает подписания договора и перечисления средств, которые будут направлены на удовлетворение требований кредиторов «Имэксбанка» и государству. По состоянию на 1 мая Фонд выплатил вкладчикам банка-банкрота 4,2 млрд грн гарантированного возмещения», - сказано в сообщении.

Фонд гарантирования вкладов напомнил, что стадион оказался единственным обеспечением для 41 кредитного договора на сумму почти 8 млрд грн, которые были заключены в 2011-2014 годах. Перед введение временной администрации 27 января 2015 года высоколиквидные залоги были выведены с баланса банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком".

«Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову (группа «Видродження»), который входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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