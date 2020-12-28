В этот период регулятор не покупал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе - с 21 по 24 декабря - продал на межбанковском валютном рынке 43,1 миллиона долларов из резервов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не покупал валюту.

При этом с начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 1,084 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,35 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий