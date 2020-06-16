Премьер рассказал об особенностях новой программы сотрудничества с МВФ

Шмыгаль рассказал, что меморандум о новой программе сотрудничества Украины с МВФ содержит девять несложных структурных маяков.

Меморандум о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом содержит девять несложных структурных маяков, которые являются составными отдельных частей программы деятельности правительства.

Читайте такжеУкраина планирует отказаться от кредитов МВФ до 2023 года – Минфин

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Меморандум, который подписан и опубликован, там есть девять структурных маяков. Они не являются сложными, они являются составными отдельных частей программы деятельности правительства. Они являются абсолютно здравыми для Украины относительно того направления, в каком нужно двигаться, чтобы была стабильная экономическая и макроэкономическая ситуация", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составил 2,1 миллиарда долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram