Юань уходит в "цифру". Сумеет ли китайская валюта потеснить доллар

Власти США активизируют контроль планов Китая по внедрению цифрового юаня. Администрация президента Байдена обеспокоена, что Пекин может попытаться «лишить доллар роли основной резервной валюты в мире». Изучается также вопрос вероятности использования цифрового юаня для обхода санкций США.

Китай планирует использование цифрового юаня, чем не на шутку взволновал США. Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, в Администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что этот шаг Пекина может стать началом долгосрочной попытки лишить доллар статуса доминирующей мировой резервной валюты. Американские официальные лица пока не собираются противодействовать шагам Китая. А обеспокоены не столько непосредственным вызовом нынешней структуре мировой финансовой системы, сколько хотят разобраться, как будет распространяться цифровой юань и возможно ли его использование для обхода санкций США. Тем временем, Народный банк Китая развернул пробную эмиссию цифровых юаней в городах по всей стране, что позволило ему стать первым крупным центробанком, выпустившим виртуальную валюту. Ожидается, что в феврале следующего года, на зимних Олимпийских играх, в Пекине будет проводиться массовый эксперимент по ее применению, что обеспечит цифровому юаню международную известность.

Хотя ключевые детали цифрового юаня все еще находятся в разработке, Институт исследования цифровых валют Народного банка Китая и международная система передачи информации и осуществления платежей SWIFT не так давно создали совместное предприятие (СП), которое занимается изучением возможности внедрения цифрового юаня в систему проведения трансграничных платежей. Это говорит об активной подготовке Китая к демонстрации миру своего первенства в монетарных технологиях.

Итогом работы такого совместного предприятия может стать доказательство того, что цифровой юань способен работать в рамках текущей финансовой архитектуры. Нынешнее лидерство доллара в международных транзакциях дает возможность казначейству США блокировать большую часть бизнеса или даже доступ страны к глобальной финансовой системе в рамках санкций. Однако цифровая версия юаня может, в конечном итоге, позволить странам легче избегать санкции США, а также переводить деньги по счетам, избегая контроля со стороны фискальных органов Соединенных Штатов. Хотя такой результат, по мнению аналитиков, пока маловероятен.

«Цифра» из Китая

Народный банк Китая еще в 2019 году запустил использование электронного юаня в крупных городах страны. Граждане с помощью приложений, скачанных на смартфоны, могут использовать эти цифровые счета для оплаты товаров и услуг. Китайский регулятор признал эксперимент успешным. К примеру, только жителями Шэньчжэня уже совершено почти 140 тысяч покупок на общую сумму три миллиона долларов.

Следующий шаг – в стране должен появиться подконтрольный государству электронный кошелек. А дальше - выпуск цифрового юаня на мировые площадки для расчетов с иностранными партнерами.

Как сообщали СМИ, глава Народного банка Китая Му Чанчунь заявил, что эмиссия цифровой валюты центробанком одной страны не должна ограничивать аналогичные возможности регуляторов других стран. Что касается конфиденциальности расчетов в цифровых юанях, то, по его словам, они намного безопаснее существующих форм платежа.

Цифровые валюты становятся темой номер один для обсуждения на мировом финансовом рынке. Подобные китайскому «цифровые» эксперименты проводят Япония, Южная Корея, Швеция. В стадии обсуждения вопроса находятся Банк Англии, Канады, ЕЦБ. Раздумывают над этим и США, исследования в области возможного применения цифрового доллара там уже тоже проводятся.

Международные аналитики заявляют: та цифровая валюта, которая первой получит глобальное признание, уже через несколько лет будет лидировать на рынке трансграничных платежей.

Мировая «валютная» схватка

Экономический эксперт Борис Кушнирук не верит, что юань отвоюет какие-либо привилегии у доллара. Аргументирует он свою позицию историей, как доллар стал главной мировой валютой.

«Это произошло после подписания соглашения в 1944 году о том, что доллар станет расчетной валютой в мире. Вся Европа лежала в руинах, вторая мировая война еще продолжалась, но речь уже шла о глобальном восстановлении. США в тот момент имели в своем распоряжении 75% мировых золотовалютных резервов. Бреттон-Вудское соглашение было основано на том, что доллар был полностью обеспечен золотом. Торговля после войны только стала развиваться на международном уровне, а у США, которые помогали ей это сделать, появилась возможность вести денежные расчеты в этой сфере», - рассказал эксперт.

Затем, по его словам, в 60-х годах прошлого века назрел переломный момент. Американский ученый бельгийского происхождения Триффин описал все возможные риски действующей на то время системы. Он пояснил, что чем больше будет расти мировая торговля, тем больше будут возникать две проблемы. Во-первых, обеспеченность доллара (на это не будет хватать золота в резервах США). Во-вторых, для увеличения массы доллара в мировой экономике нужно, чтобы США больше покупали товаров, чем продавали (чтобы все больше и больше долларов, эмитированных (проще говоря, напечатанных в Америке, из США попадали в другие страны в качестве оплаты купленных Штатами ценностей). То есть, у США должен быть постоянный негативный торговый баланс.

Эта «финансовая» теория проявилась в конце 60-х, когда Франция (на то время президентом страны был Де Голль), потребовала от США обмена долларов на золото. Случился огромный скандал, но Вашингтон согласился на условия Парижа. После этого Америка вынуждена была пойти на переоценку ситуации. В 70-е годы, в связи с сокращением золотых запасов в США, эта система потерпела крах. Как следствие, в 1976 году на смену Бреттон-Вудскому соглашению пришло Ямайское. То есть, произошла отвязка долларовых сделок от золота.

«Отсюда ясен ответ на вопрос, почему китайский юань не станет мировой валютой. И не важно, будет он цифровым или нет, монополия этой страны основывается на экспорте (то есть, Китаю больше платят другие страны, чем Китай этим странам, - УНИАН). Чтобы мировым экономикам рассчитываться юанем, нужно, чтобы у них он был. А как он может появиться при таком торговом аспекте Китая? Есть фактически три фактора: первый – нужно покупать больше, чем продаешь, чего нет у Китая, второй – предоставление мощных кредитов, но их нужно возвращать и для этого тоже нужны будут юани, третий – покупка Китаем акций иностранных компаний, но они должны быть масштабными. На сегодня для Китая все три фактора не реальны», - подчеркнул Кушнирук.

Экспансии юаня ждать не стоит

В целом, по его словам, цифровая валюта – это только инструмент для ведения каких-то расчетов, данный принцип не меняет финансовую архитектуру. Цифровой юань - расчет на основе блокчейна, но эти средства должен кто-то эмитировать. Доллар тоже существует не только в наличной форме. Сейчас все финансовые расчеты ведутся, в большей степени, в системе SWIFT. Не исключено, что будут новые системы, но общий контроль эмиссии все равно будет осуществляться, скорее всего, Федеральной Резервной системой США (в Штатах нет единого Центробанка, функции валютного регулятора выполняет ФРС).

Кушнирук считает, что на Украину «цифровая» история юаня (по крайней мере в ближайшее десятилетие) никак не повлияет: «Ну, скажет нам Китай, рассчитываться с ним юанем. Но Украина больше покупает в КНР товаров, чем продает. И откуда мы возьмем разницу в юанях? Тогда нам придется поменять юани на некую валюту. А при этом юань должен появиться в доступе извне. Поэтому все эти страшилки – ерунда».

Член Совета НБУ Виталий Шапран также считает, что вытеснение цифровым юанем доллара - нечто из разряда фантастики. Как минимум, в течение ближайших 10-15 лет.

«Во-первых, в КНР на сегодня есть ряд системных проблем, связанных с регулированием внутреннего валютного рынка. Именно из-за этого Китай является носителем заметного спроса на криптовалюты. Но это вовсе не означает, что данный спрос автоматически перейдет в цифровой юань с его появлением, особенно если эмитентом останется центральный банк КНР. Китайцы как раз и бегут в криптовалюты, чтобы обойти суровое валютное регулирование в своей стране. Во-вторых, доля Китая в мировой торговле сейчас оценивается примерно в 11%, столько же (10,92%) юань занимает в мировой валюте МВФ – SDR. Вытеснить валюту, у которой доля в мировой торговле почти в 4 раза больше, - задача из разряда невозможных. Единственная лазейка хоть как-то потеснить доллар в Азии – это вместе с цифровым юанем построить дешевую, современную и надежную платежную инфраструктуру, которая будет альтернативой SWIFT, CHIPS, Fedwire, которые морально уже устарели и обходятся своим пользователям дорого», - отметил эксперт.

По его мнению, если китайские власти или частные компании вложатся в новую платежную инфраструктуру, то, возможно, юань и станет более популярным для расчетов в Азии, но полноценной альтернативой доллару быстро юаню не стать.

Шапран также подчеркнул, что Украине не стоит активно присматриваться к ситуации с цифровым юанем.

«Это лучше сделать России, если в отношении ее введут новые санкции и отключат от SWIFT. Но, думаю, что история закончится не экспансией юаня, а, скорее, ужесточением конкуренции в сегменте SWIFT», - подытожил эксперт.

…Украина, меж тем, пока так и остается наблюдателем процесса «цифровизации» валют. Хотя держать руку на пульсе и быть готовой к новшествам на финансовом рынке для нас было бы весьма лишним.

Нана Черная

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