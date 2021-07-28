"Сложная" бытовая техника: новые правила продажи

В Украине стартовали новые правила продажи бытовой техники и электроники. Теперь гарантию на приобретенный товар, как и эксплуатационные документы, можно получить в цифровом виде. Но без "подводных камней" не обошлось.

В Украине заработал закон, которым вводятся "цифровые" правила продажи сложной бытовой техники. Документ, который представляет собой внесение правок в закон о защите прав потребителей, предполагает следующее:

Продавец должен предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары в электронном виде на официальном сайте производителя.

Производитель должен обеспечить возможность регистрации приобретенного товара на своем официальном сайте.

Регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже товара.

По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

И самое главное - порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров будет определять Кабинет министров. На это правительству отведено три месяца. То есть, закон уже заработал, а правила его реализации все еще в работе.

Зачем все это нужно

Авторы изменений называют закон актуальным, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании уже предлагают регистрацию в личных кабинетах для коммуникации, в том числе для предоставления доступа к эксплуатационным документам.

"Мы предлагаем сделать гарантии на бытовую технику в электронном виде. Это – безбумажная экономика, цифровая экономика. Кроме этого, это одна из просьб компаний, в частности, Apple, чтобы перевести это в современный электронный вид", - прокомментировал идею народный депутат Егор Чернев.

Еще одним важным моментом парламентарии называют тот факт, что на сегодняшний день покупателю приходится хранить инструкции по использованию, гарантийные талоны и другие эксплуатационные документы в бумажном виде. Часто они теряются, а вместе с ними - и право на получение гарантийного обслуживания или замену товара. Не говоря уже о том, что недобросовестный продавец может "на бумаге" нарисовать какую-то "филькину грамоту".

Да и в целом в Украине бумажные документы скоро канут в Лету - режим "paperless" заработает в Украине 24 августа (по крайней мере, так запланировано соответствующим законом). Так что нововведения по бытовой технике введены "к месту". Но не все так просто, как хотелось бы.

Подводные камни

Управляющий партнер ЮК "Матковская и Партнеры" Юлия Матковская в целом положительно оценивает новшества, в частности, предоставление потребителю гарантийного талона в электронном виде. Это особенно актуально в коронакризисное время, когда большинство процессов и документации переходит в диджитал.

"Это устранит возможность потери гарантийного талона, а также упростит его хранение. Например, талон можно будет получить на свой электронный адрес, или зарегистрировавшись на сайте компании-производителя в личном кабинете. По желанию, опять-таки, в личном электронном кабинете можно продлить гарантию или послегарантийное обслуживание. Такой инструмент незаменим в случаях, когда производитель допустил брак или объявляет кампанию по отзыву своей продукции. Также расширился перечень предприятий, на официальных сайтах которых может предоставляться доступ к гарантийному талону и инструкции для потребителя на бытовую технику и электронику. В частности, сделать это, при необходимости, сможет, например, авторизованный сервисный центр", - пояснила свою позицию эксперт.

Что касается "подводных камней" закона, то она обращает внимание на неточность - кто именно должен выдавать электронные обязательства.

"Продавец иногда вообще не имеет отношения к производителю. Как он будет взаимодействовать и каким способом обеспечит наличие на сайте производителя возможность зарегистрировать гарантию - непонятно. Поэтому правильно было бы разделить информацию об электронной гарантии и об эксплуатационных документах", - подчеркнула юрист.

Адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова также указала на ряд "нюансов" новшества.

Во-первых, в соответствии с законом "О защите прав потребителей", Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров определяется Кабинетом министров, а на сегодняшний день соответствующие изменения в него не внесены. То есть, как практически будет осуществляться гарантийное обслуживание по гарантии в электронном виде - неизвестно.

Во-вторых, процедура электронной регистрации товара или электронной гарантии предусмотрена далеко не всеми производителями. Также не все они имеют украинскую версию сайтов и правила внесения информации на украинском языке. Да и самого сайта у производителя может просто не быть.

"К примеру, многие производители, в основном, из Китая, распространяют свои товары через различных дистрибьюторов. Последние заключают договоры на гарантийное обслуживание с местными сервисными центрами, у которых нет какой-то единой формы гарантийных документов", - отметила эксперт.

В этой связи по ее мнению, новации создают предпосылки для давления на мелких и средних производителей. А это потенциально может способствовать снижению ассортимента товаров на украинском рынке, и даже монополизации отдельных его сфер. Как следствие - возможен рост цен, что негативно отразится на конечных потребителях и экономике страны в целом.

Глава правления всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей "Споживча довіра" Елена Куликова считает, что говорить о реализации нововведений пока рано – нет выписанных правил, которые должен разработать Кабмин.

"Чтобы говорить о законе, нужно видеть методику его реализации, а ее нет. Поэтому вопросов больше, чем ответов. Пока не понятно, что будет первично - электронная документация или бумажная. А если произошла ошибка в документах, то как тогда быть? И еще один момент: в Украине через интернет реализуется масса "серой" техники, и есть риск, что закон может стать лазейкой для ее легализации. Не мешало бы сначала разработать механизмы действия закона, а потом его принимать, чтобы рядовые граждане не становились заложниками ситуации. И почему в законе говорится о том, чтобы облегчить процесс для предпринимателей. В первую очередь, речь должна идти о потребителях. В цивилизованном мире все крутится вокруг них. А у нас вечно ситуация – перевертыш", - говорит эксперт.

Она обращает внимание, что изменения в закон о защите прав потребителей – конечно, имеют место. Но уже три года, в рамках реализации Украиной обязательств по гармонизации законодательства с европейским, страна нуждается в новом законе.

"Мы принимали участие в его разработке. Но так и не понятно, какая редакция законопроекта сейчас находится на согласовании в госорганах. У нас все непредсказуемо", - подытожила Куликова.

Нововведения по продаже "сложной" бытовой техники уже вступили в силу. И как все "работает" на деле, может проверить каждый украинец. Но, исходя из опыта внедрения новых законодательных норм, лучше не спешить с крупными покупками.

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