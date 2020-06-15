В столичных обменниках дорожает доллар: курсы валют
11:17, 15 июня 2020Финансы
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Доллар в обменниках подорожал до 26,85 гривни, тогда как стоимость евро снизилась до 30,25 гривни.
В обменниках дорожает доллар, тогда как евро немного подешевел / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 15 июня, выросла на 10 копеек - до 26,85 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро снизилась на 5 копеек и составила 30,25 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 гривни за доллар, евро – 29,70 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 15 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,73 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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