В столичных обменниках дорожает доллар: курсы валют

Доллар в обменниках подорожал до 26,85 гривни, тогда как стоимость евро снизилась до 30,25 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 15 июня, выросла на 10 копеек - до 26,85 гривни.

Читайте такжеУкраина получила $2,1 миллиарда транша МВФ - Нацбанк

Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро снизилась на 5 копеек и составила 30,25 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 гривни за доллар, евро – 29,70 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 15 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,73 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram