В столичных обменниках подорожала валюта: курсы на сегодня
10:52, 16 июня 2020Финансы
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Доллар в обменниках подорожал до 26,89 гривни, а евро - до 30,30 гривни.
Стоимость доллара в столичных обменниках приближается к 27 гривням / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 16 июня, выросла на 4 копейки - до 26,89 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 30,30 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,65 гривни за доллар, евро – 29,80 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару - на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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