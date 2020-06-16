В столичных обменниках подорожала валюта: курсы на сегодня

Доллар в обменниках подорожал до 26,89 гривни, а евро - до 30,30 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 16 июня, выросла на 4 копейки - до 26,89 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 30,30 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,65 гривни за доллар, евро – 29,80 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару - на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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