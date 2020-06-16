цей матеріал доступний українською

В столичных обменниках подорожала валюта: курсы на сегодня

10:52, 16 июня 2020
Финансы
110 0
Стоимость доллара в столичных обменниках приближается к 27 гривням / фото УНИАН

Читайте такжеУкраинская экономика в этом году может упасть на 8% - прогноз Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 30,30 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,65 гривни за доллар, евро – 29,80 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару - на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter