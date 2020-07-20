Стала известна главная причина обвала гривни

Главным фактором падения курса гривни стал ажиотаж вокруг назначения нового председателя Нацбанка.

Гривня стремительно дешевеет. По состоянию на утро 20 июля Нацбанк установил курс 27,36 гривни за доллар. Скачок за неделю - более 40 копеек. Несмотря на единый экономически обоснованный уровень курса на июль 26,80 – 27 гривень, в прошлый понедельник гривня начала неожиданно и стремительно дешеветь.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В начале недели доллар по Нацбанку стоил еще 26,95. Сегодня, 20 июля, курс прыгнул на 41 копейку - до 27,36 гривни. Главная причина ослабления гривны - назначение нового главы Нацбанка - Кирилла Шевченко. Поэтому курс постепенно движется к неприятной отметке 27,5 гривни", - рассказал экономист Григорий Кукуруза.

Он подчеркнул, что причиной всему стала политическая турбулентность, поскольку абсолютно все стороны рынка не понимают, какой будет политика будущего главы Национального банка. Заробитчане, которые выравнивают наш платежный баланс, экспортеры – все придерживают валюту. Зато импортеры идут с нею в последний бой, стараются закупить максимально большие объемы валюты.

Главный фактор – ажиотаж, а не рыночные изменения. Несмотря на это, Нацбанк ни разу не вышел на рынок, чтобы поддержать курс.

Или гривна будет дешеветь дальше, зависит исключительно от политики нового главы НБУ. Экономисты ожидают, что август будет стабильным, а потому курс укрепится до 27-27,2 гривни.

"В 99% случаев населения, когда пытается как-то заработать на покупке или продаже валюты, всегда проигрывает. Единственный, кто на этом выигрывает, это банки, которые знают, когда продавать, когда покупать. Классическая ситуация, когда человек бежит в обменник, покупает на последние деньги валюту по 28-29, а уже на следующей неделе приходит и сдает по 26,65 гривни", - говорит экономист.

Существенная турбулентность снова ожидается в сентябре: месяц будет тяжелым. Это уже будет вызвано не ажіотажними, а фундаментальными факторами. По расчетам экономистов, год мы закончим с курсом 28,50 – 29, если не будет чрезвычайных существенных изменений.

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