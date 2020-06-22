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В столичных обменниках дешевеет евро: курсы валют

10:39, 22 июня 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро снизилась на 5 копеек и составила 30,05 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 гривни за доллар, евро – 29,65 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,72 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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