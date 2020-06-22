В столичных обменниках дешевеет евро: курсы валют
10:39, 22 июня 2020Финансы
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Стоимость доллара осталась на уровне 26,85 гривни, а евро подешевел до 30,05 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 22 июня, осталась на предыдущем уровне - 26,85 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро снизилась на 5 копеек и составила 30,05 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 гривни за доллар, евро – 29,65 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,72 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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