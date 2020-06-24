Стоимость валюты в обменниках: курсы на сегодня

Доллар в обменниках подешевел до 26,73 гривни, тогда как евро подорожало до 30,20 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 24 июня, снизилась на 7 копеек – до 26,73 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 15 копеек и составила 30,20 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,49 гривни за доллар, евро – 29,80 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 24 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,61 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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