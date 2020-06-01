Доллар в обменниках торгуется ниже 27 гривень

Доллар в обменниках подешевел до 26,99 гривни, в то время как евро подорожало до 29,95 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 1 июня, снизилась на 3 копейки – до 26,99 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 14 копеек и составила 29,95 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 гривни за доллар, евро – 29,40 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 1 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.

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