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Доллар в обменниках торгуется ниже 27 гривень

10:33, 01 июня 2020
Финансы
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В киевских обменниках дешевеет доллар, но дорожает евро / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 14 копеек и составила 29,95 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 гривни за доллар, евро – 29,40 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 1 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.

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