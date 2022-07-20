Гривня в столичных обменниках укрепилась и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 23 копейки - до 37,15 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня укрепилась на 5 копеек - до 37,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,50 грн за долл., евро - 36,70 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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