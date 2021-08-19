Шоковые цены на подсолнечное масло: ждать ли скорого удешевления

Цены на подсолнечное масло в Украине – стране, которая является крупнейшим мировым производителем этого продукта, в этом году бьют все рекорды. На днях власти пообещали их снижение. Когда украинцы увидят адекватные цены на масло и будет ли это удешевление заметны, разбирался УНИАН.

Уже который месяц подряд цены на подсолнечное масло шокируют украинцев. В голове многих не укладывается: как в аграрной стране, которая ежегодно производит более 7 миллионов тонн и экспортирует свыше 6 миллионов тонн "жидкого золота", стоимость бутылки масла в магазинах может достигать 70 гривень?

"То, что масло в супермаркетах сильно подорожало, заметили все родственники и друзья. На продуктовых рынках - та же история. Но выбора нет, приходится покупать по цене, которую предлагают. Мы даже стали экономить продукты и теперь чаще запекаем какие-нибудь котлеты, вместо того, чтобы пожарить их на масле", – рассказал УНИАН отец многодетной семьи полтавчанин Николай.

Но на днях правительство успокоило украинцев: цены на масло скоро снизятся в преддверии нового урожая подсолнечника. Когда это будет и ощутят ли разницу потребители?

Космические цены

Подсолнечное масло начало дорожать еще с начала 2021 года вместе с сахаром, яйцами и другими базовыми продуктами питания. В целом, в этом году цены на продовольствие растут каждый месяц, что уже никого не удивляет, но почти двукратное подорожание масла и сахара украинцы ощутили особенно остро.

По данным Госстата, в июле цены на подсолнечное масло были на 80 процентов выше, чем в этот же месяц годом ранее. Сейчас отпускная цена производителей за 1 литр бутилированного подсолнечного масла составляет небывалые для нашей страны 52 гривны. На полках магазинов, с учетом наценки и налогов, стоимость бутылки уже достигает 70 гривень, а где-то и превышает эту сумму.

Некоторые украинские хозяйки запасаются маслом впрок, боясь еще большего подорожания.

"Если в магазине проходит акция и можно "урвать" масло по скидке, например, по 35-40 гривень, я беру сразу две-три бутылки", – делится опытом киевлянка Елена.

Впрочем, эксперты призывают не делать этого, чтобы не создавать искусственный дефицит и не провоцировать дальнейший рост цен.

Причины подорожания

Главной причиной существенного роста цен на подсолнечное масло в Украине эксперты называют неурожай 2020 года, спровоцированный засухой. Тогда страна собрала чуть более 13 миллионов тонн подсолнечника, что на 15 процентов меньше урожая 2019 года.

"В прошлом году была засуха, которая довольно сильно ударила по югу Украины, где сконцентрированы наибольшие площади подсолнечника", – рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен.

Неурожай масличных был и в других странах-экспортерах, что повлекло за собой рост цен на растительные масла на мировом рынке, который диктует правила и на национальном рынке. Еще больше масла в огонь подлила пандемия коронавируса – страны активно скупали продовольствие, чтобы накопить запасы на случай длительных национальных локдаунов.

Украина же, как главный экспортер "жидкого золота" на мировом рынке, не рискнула сократить поставки на зарубежные рынки и потерять валютную выручку от продажи этого продукта, несмотря на плохой урожай. Поэтому на внутреннем рынке масла оставалось все меньше и меньше, и цены на него уже не могли быть прежними.

Прогнозы цен

Подсолнечное масло на украинском рынке может подешеветь уже в сентябре, с началом сбора урожая подсолнечника, который обещает быть выше прошлогоднего. Также в ближайшее время могут уравновеситься мировые цены, считает кандидат экономических наук Артем Педорченко.

"На мировом рынке предполагается увеличение предложения растительных масел за счет увеличения производства сои в мире. А это значит, что цены на подсолнечное масло должны снизиться с началом сбора урожая подсолнечника в сентябре", – рассказал Педорченко.

В Министерстве экономики ожидают значительного снижения цен на подсолнечное масло "социальных" сортов даже раньше – в конце августа. Об этом правительство договорилось на переговорах непосредственно с самими производителями.

"Стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально-ответственного бизнеса. Это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов растительного масла до конца августа", – подчеркнули в министерстве.

Впрочем, насколько именно упадут цены, никто не может сказать точно.

Некоторые эксперты также не исключают, что масло может подешеветь лишь временно – в начале производственного сезона осенью, а перед новогодними праздниками цены в Украине на этот продукт снова вырастут.

"Большинство подсолнечника и масла Украина экспортирует. Если на мировых рынках рост цен на масло возобновится, то соответственно вырастет экспорт и цены внутри страны. Поэтому, несмотря на оптимизм Министерства экономики, удешевление масла может быть лишь временным, на несколько процентов. Не исключено, что к концу года цены на масло снова начнут расти", – рассказал УНИАН эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Незначительные сдвиги

В ожидании нового урожая мировые цены на растительные масла в июле снизились на целых 10 процентов. Но украинские производители не спешат за мировыми тенденциями.

По данным Госстата, к середине августа цены на подсолнечное масло в стране снизились лишь на 1,3 процента по сравнению с началом месяца.

"Это незначительное снижение произошло впервые с начала года вследствие снижения спроса на масло на внешних рынках в ожидании нового урожая подсолнечника", – отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Впрочем, это уже хороший сигнал. По крайней мере, рост цен на подсолнечное масло наконец-то остановился. Правда, украинские потребители пока не ощутили изменений.

Масла хватит на всех

Прогнозы на урожай подсолнечника в Украине выглядят оптимистично, чему способствует благоприятная погода на протяжении всего года и увеличение посевных площадей. В этом году страна может поставить новый рекорд и собрать более 16 миллионов тонн данной культуры. Учитывая, что ежегодно Украина поставляет миру порядка 6 миллионов тонн этого продукта, потребляем мы небольшую долю от всего произведенного масла.

"На собственные нужды Украине необходимо всего 6-8 процентов от собственного производства масла, поэтому волноваться не стоит: при любых обстоятельствах масла хватит на всех. К тому же, пока по прогнозам мы должны собрать рекордный урожай подсолнечника", – рассказал агентству УНИАН заместитель директора компании "Реал-тренд" Сергей Гриценко.

Также эксперт ожидает нового рекорда экспорта украинского подсолнечного масла. Мировой спрос на него может вырасти из-за неурожая пальмового масла, популярного в пищевой промышленности, которое миру нужно будет чем-то заменять, – и здесь на помощь может прийти украинское "жидкое золото".

Главный вопрос, волнующий многих сограждан: получив хороший или, возможно, рекордный урожай подсолнечника, сможет ли Украина обеспечить доступные цены на масло в украинских магазинах?

Ведь, согласно последним исследованиям, украинцы тратят на еду более половины своих доходов, тогда как европейцы – лишь десятую часть. При этом в Украине не предпринимаются никакие меры для обеспечения базовым продовольствием наиболее нуждающихся граждан.

В потребительской корзине среднестатистической семьи подсолнечное масло занимает небольшой удельный вес, поэтому возможное изменение цены на этот продукт не сильно отразится на жизни украинцев. Но правительству самое время позаботиться о повышении уровня жизни в стране и о целевой помощи малообеспеченным слоям населения, поскольку масло – далеко не единственный продукт, который вырос в цене за последний год и может подорожать в новом аграрном сезоне.

Анна Нагорная

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