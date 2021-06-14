В этом году Кабмин усовершенствовал процесс подготовки программы деятельности и плана действий.

Новая программа действий правительства, которая вскоре должна быть передана в Верховную Раду, будет основана на Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Об этом во время вступительного слова на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Национальная экономическая стратегия до 2030 года вместе с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларацией на 2022-2024 годы ляжет в основу программы деятельности правительства, которую в этом году мы будем подавать в парламент», - сказал он.

По словам премьера, в этом году Кабинет министров усовершенствовал процесс подготовки программы деятельности и плана действий.

«Мы используем подход, который показал свою результативность в правительствах многих стран, в частности, Канады, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании, и международных организациях - ООН, Всемирном банке и Международном валютном фонде. Это так называемый проект Resource-based management (ресурсный менеджмент – УНИАН). Он также будет абсолютно оцифрован, и все эти вещи мы сейчас готовим. За счёт чёткой привязки к бюджету мы хотим сделать каждую инициативу обоснованной и реалистической, а благодаря связи с конкретными индикаторами мы сможем видеть результат практически в режиме реального времени», - сказал Шмыгаль.

Экономическая стратегия: что необходимо знать

В 2020 году парламент дважды отказался поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля, после чего премьер заявил, что Кабмин будет работать по этой программе.

3 марта этого года Кабинет министров утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.

В тексте стратегии указано, что её реализация позволит обеспечить рост реального валового внутреннего продукта Украины не менее чем в два раза.

Так, среди ожидаемых результатов от реализации стратегии указывается рост ВВП на душу населения не менее чем до 10 тысяч долларов США; рост производительности труда - нe менее чем в 1,7 раза, и увеличение чистого притока прямых иностранных инвестиций не менее чем до 15 млрд долларов США в год, начиная с 2025 года.

Планируется, что рост объемов экспорта достигнет отметки в 150 млрд долларов США в год, уровень безработицы снизится до 6%, а показатель гендерного разрыва в оплате труда - до 10%.

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Автор: Дмитрий Шварц