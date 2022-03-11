Ранее о подобных решениях заявили сети Hilton и Hyatt.

Сеть отелей Mariott закрывает офис в Москве.

Также сеть приостанавливает все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы глубоко опечалены ужасающим насилием над народом Украины", — говорится в сообщении компании.

Всего в России работает 30 отелей Marriott. Ранее о подобных решениях заявили сети Hilton и Hyatt.

Война против Украины: