Всего в России работают 30 отелей Marriott / Иллюстрация REUTERS
Сеть отелей Mariott закрывает офис в Москве.
Также сеть приостанавливает все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России. Об этом говорится в сообщении компании.
"Мы глубоко опечалены ужасающим насилием над народом Украины", — говорится в сообщении компании.
Всего в России работает 30 отелей Marriott. Ранее о подобных решениях заявили сети Hilton и Hyatt.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.