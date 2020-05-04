Сегодня в Украине подорожала валюта: сколько стоит доллар

Официальная гривня уступила доллару всего 1 копейку, а евро подорожал сразу на 22 копейки.

Национальный банк Украины на вторник, 5 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 гривни/доллар, то есть гривня снизилась к доллару на одну копейку.

Читайте такжеСамое большое потрясение украинская экономика испытает во втором квартале - НБУ

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,51 гривни/евро, то есть гривня просела к евро на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,96/26,98 гривни/доллар, к евро – 29,48/29,50 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 4 мая, снизилась на 3 копейки - до 27,17 гривни за доллар, а стоимость евро осталась на уровне предыдущего дня - 29,55 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 4 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,96 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.