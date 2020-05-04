Стоимость валюты в обменниках: доллар немного подешевел

Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 27,17 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 4 мая, снизилась на 3 копейки - до 27,17 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро не изменилась по сравнению с предыдущим днем и осталась на уровне 29,55 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,85 грн за доллар, евро – 28,90 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 4 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,96 грн/долл., то есть гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.