Американские компании должны уделять больше внимания своим цепочкам поставок.

Американский бизнес должен усилить контроль за соблюдением санкций против Российской Федерации, чтобы РФ не получала товары двойного назначения. Об этом в интервью CNBC сказал заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо.

По его словам, американские компании должны уделять больше внимания своим цепочкам поставок, чтобы не стать соучастниками попыток РФ обойти ограничения, наложенные со стороны Запада.

В частности, как сказал Адейемо, особое внимание такому вопросу должны уделить производители микроэлектроники и станков, поскольку РФ может с их помощью получать товары двойного назначения.

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"Мы знаем, что Кремль попросил свои спецслужбы найти способы обойти наши санкции. ... Мы сказали китайцам: вы можете поддерживать прочные экономические отношения с россиянами, но продажу этих товаров вы должны прекратить. И если они это сделают, и если китайцы скажут, что прекратят это делать, Россия не сможет производить оружие, которое они хотят для войны, которую они ведут в Украине", - пояснил американский чиновник.

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"Большая семерка" готовит новый удар по России. По информации Bloomberg, некоторые союзники обсуждают способы борьбы с "российским" SWIFT.

Издание отмечает, что Москве удается обходить ограничения, импортируя запрещенные товары через такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ и государства Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях.

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