Forbes посчитал, сколько заработали 25 самых богатых людей мира за время пандемии

Больше всего за последние два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Миллиардеры из списка 25 самых богатых людей мира суммарно заработали 255 миллиардов долларов за два месяца пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Forbes.

Читайте такжеВладелец Amazon за время пандемии стал богаче еще на $24 миллиарда«Общее состояние 25 самых богатых людей в списке мировых миллиардеров Forbes стало на 255 миллиардов долларов больше, чем тогда, когда фондовый рынок США 23 марта достиг среднего пандемического минимума», – говорится в сообщении.

Больше всего за эти два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на 31,4 миллиарда – до 86,5 млрд долларов.

Вторым по размеру прибыли является основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon, самый богатый человек в мире по версии Forbes, – Джефф Безос. Он заработал 29,9 миллиарда долларов, увеличив свой доход до 146,9 миллиарда долларов.

Третьим стал глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, он увеличил свое состояние почти на 20 миллиардов долларов.

Изменения размера состояния миллиардеров оценивалось с 23 марта до 22 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что первым долларовым триллионером в истории может стать основатель Amazon.

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