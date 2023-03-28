Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,55 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек – до 38,05 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 5 копеек – до 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,55 грн/долл., евро - 40,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,98 грн.

Курс во время войны

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, хотя ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В июле 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на четверть.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что в ближайшее время будет наблюдаться небольшое усиление волатильности на наличном рынке. По ее мнению курс доллара будет держаться в диапазоне 38-38,8 гривни за доллар.

Директор департамента казначейства Банка "Cominbank" Герман Марченко считает, что наличный курс валют вряд ли претерпит каких-либо существенных изменений. По его слоам в ближайшее время курс в обменных пунктах будет находиться в пределах сформированного в конце февраля коридора: 38-39 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

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