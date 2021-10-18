В августе почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали увеличение объемов производства.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-августе 2021 года, по расчетам Министерства экономики, увеличился на 2,9%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности, опубликованном Минэкономики.

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Отмечается, что в августе почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали увеличение объемов производства, которое поддерживалось высоким уровнем цен на мировых товарных рынках, активным наращиванием объемов с/х производства (а именно растениеводческой продукции), оптимистичными настроениями бизнеса в условиях действия "зеленого" уровня эпидемической опасности на всей территории страны.

"Рост не превысил уровня падения, зафиксированного в этот период в прошлом году, то есть сейчас экономика находится в фазе восстановления. Переход к фазе роста прогнозируется в следующем году", - говорится в обзоре.

Предыдущие показатели:

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт Украины в январе-июле 2021 года увеличился на 2,1%.

Автор: Дмитрий Шварц