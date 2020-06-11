Рука финансовой помощи: что сулят Украине международные партнеры

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев, что открывает путь к получению дополнительной макрофинансовой помощи от других международных партнеров.

Это решение было действительно важным для нашей страны. Коронакризис, парализовавший национальную экономику в результате введенного властями карантина и остановки деятельности многих предприятий, наложился на обязанности Украины погасить в текущем году почти 9 миллиардов долларов внешних и внутренних займов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, без внешней финансовой поддержки Украину ждал бы дефолт.

«Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверняка нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Это очень страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы, конечно, его не хотим и не предполагаем такого развития событий, и сделаем все возможное для того, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела стратегию преодоления и выхода из последствий коронавирусной инфекции», - сказал премьер.

Получение Украиной кредитной программы МВФ должно помочь нашей стране выбраться из коронакризисной ямы с наименьшими потерями. Но кроме того, что это прямая финансовая поддержка, это также зеленый свет для других международных организаций, выразивших готовность выделить Украине помощь после одобрения Международным валютным фондом украинской программы.

Обещания партнеров

Европейский Союз уже 10 июня, сразу после одобрения Международным валютным фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с нашей страной, объявил о выделении Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. По словам еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи, Украина выполнила все условия для получения макрофинансовой помощи ЕС.

Эти средства являются вторым траншем четвертой программы макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 миллиард евро, которая была утверждена Европейским Советом два года назад, в июне 2018 года. Первый транш макрофинансовой помощи был предоставлен Украине Еврокомиссией еще в декабре 2018 года, и сейчас, после положительного решения МВФ, Украина получит еще полмиллиарда евро.

Деньги поступят в виде займа под 0,125 процента годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года и будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что поспособствует уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства

Кроме того, 20 мая Совет Европейского Союза поддержал предложение Еврокомиссии выделить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине на преодоление экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции. Финансовые средства будут доступны в течение двенадцати месяцев с момента утверждения их выделения и будут выплачиваться двумя частями, а максимальный средний срок погашения кредита составит 15 лет.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, кредит нашей стране предоставит также Всемирный банк. Размер такой помощи составит 1 миллиард долларов. И 350 миллионов долларов из них Всемирный банк предоставит Украине уже до конца июня, оставшуюся часть – до конца текущего года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это - беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь.

«Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», - заявил Зеленский.

Отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины, и благодаря такой поддержке государство сможет высвободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии.

Долгий путь к помощи

Путь Украины к получению этой помощи был долог и тернист, ведь переговоры о выделении средств Международным валютным фондом велись еще с конца прошлого года, когда никто еще не знал о надвигающейся пандемии коронавируса.

Изначально речь шла о трехлетней программе расширенного финансирования объемом в 5 миллиардов долларов. Но в начале мая спикер МВФ Джерри Райс объявил о смещении фокуса переговоров Фонда и Украины на новую программу финансирования, которая должна помочь справиться с последствиями пандемии в экономике и здравоохранении. Вместо программы расширенного финансирования сроком на три года МВФ предложил программу stand-by продолжительностью в полтора года. При этом оговоренная сумма кредита в 5 миллиардов долларов не изменилась.

Для одобрения Фондом кредита и получения Украиной его первого транша, нашей стране необходимо было выполнить ряд условий. В частности, речь шла о необходимости принять законы о банковском регулировании, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной службы, обороте сельскохозяйственных земель. После долгих дискуссий эти условия были выполнены, соответствующие законы приняты, что открыло путь к решению директоров Фонда.

И вот в ночь на 10 июня Украина получила долгожданное известие об одобрении кредита, и в ближайшие дни ожидается поступление первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов.

Президент Зеленский заявил, что эта сумма на 200 миллионов долларов больше изначально запланированной и отметил, что в сложное время МВФ доказывает свою надежность как партнера.

«Я считаю, что это наша большая победа. В ночь с вчера на сегодня все было полностью согласовано. МВФ принял полностью нашу программу», - заявил накануне глава государства.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, что украинская программа stand-by – первая новая структурная программа, которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года, когда Фонд перешел на работу в условиях карантина, и самый большой уровень поддержки МВФ среди всех стран мира в этот период.

Результаты почувствуют все граждане

Во время бушующей по миру экономической бури полученная финансовая поддержка должна помочь Украине более эффективно бороться с последствиями кризиса и обеспечить макроэкономическую стабильность.

Президент Зеленский отметил, что финансовые средства, полученные от МВФ и других партнеров, пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета Украины в условиях нынешнего кризиса.

Министр финансов Марченко также подчеркнул, что кредит позволит перекрыть дефицит госбюджета Украины и профинансировать предусмотренные в нем социальные расходы в полном объеме, ведь средства от МВФ были заложены в бюджете, и их получение позволит спокойно пройти сложный для страны период.

«В первую очередь соглашение позволит нам обеспечить финансирование дефицита госбюджета. Результат, убежден, почувствует также каждый гражданин. Мы сможем уверенно профинансировать зарплаты, пенсии, доплаты врачам, поддержать социально уязвимых украинцев», - сказал Марченко.

Он отметил, что это также позволит направить значительные средства в фонд борьбы с коронавирусом, в поддержку здравоохранения и малого и среднего бизнеса.

Как сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза, программа Фонда поможет удовлетворить значительные потребности Украины в финансировании. Соглашение будет сосредоточено на обеспечении среднесрочной устойчивости бюджета, сохранении независимости центрального банка и гибкого обменного курса, а также на укреплении финансовой стабильности при возмещении затрат по решениям банков.

Условия финансирования

В последнее время велись ожесточенные дискуссии об условиях меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, которые, по слухам, предполагали повышение пенсионного возраста, рост коммунальных тарифов и другие, не самые приятные для среднестатистических украинцев новации. Однако представители власти все это опровергали.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев. И в целом, по словам премьера, в меморандуме о сотрудничестве нет жестких требований по проведению структурных реформ, а прописаны дорожные карты тех шагов, которые и так необходимы Украине.

Премьер перечислил «маяки» новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Это – прозрачность деятельности госбанков и госпредприятий, усиление корпоративного управления госпредприятиями, независимый Антимонопольный комитет, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа «деньги ходят за пациентом» в сфере медицины, приведение цены на газ до рыночного уровня.

«Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, и это – движение к лучшей жизни и успешности нашей страны», - подчеркнул Шмыгаль.

Министр финансов Марченко рассказал, что программа Фонда предполагает реформу таможни и налоговой, создание органа финансовых расследований, что является шагами к прозрачной и конкурентной бизнес-среде. А отдельными пунктами одобренной МВФ программы являются антикоррупционная политика и противодействие отмыванию средств и финансовому терроризму.

«Новая программа укрепляет "иммунитет" нашей банковской системы. Ведь мы решаем вопрос проблемных кредитов, усиление финансовой способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и тому подобное», - отметил Марченко.

Таким образом, общий объем макрофинансовой помощи Украине от всех международных партнеров составит почти 8 миллиардов долларов, что станет надежным и своевременным подспорьем для нашей страны в решении экономических проблем и преодолении последствий коронакризиса.

Екатерина Жирий