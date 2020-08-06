Зеленский инициирует изменения в бюджет для повышения "минималки"

В Офисе президента ожидают, что парламент примет предложенные изменения в бюджет на внеочередной сессии в августе.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривень с 1 сентября текущего года.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленский подаст в парламент соответствующий законопроект в четверг, 6 августа.

"Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта", - подчеркнули в Офисе президента.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования увеличения заработных плат станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров с 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5 тысяч гривень.

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