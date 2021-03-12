Цены ползут вверх. Почем будем покупать продукты и вещи

В Украине обозначилась четкая тенденция роста цен на потребительском рынке. Особенно подорожали продукты питания. Стоимость промышленной группы товаров пока «пасет заднего». УНИАН разбирался, что будет с ценами в ближайшей перспективе.

Цены на потребительском рынке в Украине растут уже несколько месяцев и рост не останавливается. Каждый украинец ощутил этот неутешительный процесс на собственном кошельке. Данные Госстата только подтверждают создавшиеся «ценовые» проблемы.

Согласно подсчетам ведомства, в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего подорожали подсолнечное масло, овощи и сахар (на 5,5-7,6%).

Не отстают в росте и цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из нее, макаронные изделия, сметану, масло (на 3,8-1,3%). Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла, в среднем, на 1,3%.

Но есть и положительная новость - снизились цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (на 1,8%). По данным Госстата, произошло это, в основном, из-за удешевления газа на 6,6%.

Однако при этом цены на транспорт выросли на 1,6%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 7,3%. Цена на проезд в железнодорожном пассажирском транспорте повысился на 1,9%. А автомобили подешевели на 1%.

Что касается промышленной группы товаров, то за два месяца 2021 года рост цен составил более 22%. В годовом выражении, по итогам февраля цены в промышленном секторе выросли на 26,6% (по итогам января 2021 года - на 17,6%, декабря 2020 года - на 14,5%).

Как результат, инфляция в Украине в феврале в годовом выражении ускорилась до 7,5%. Хотя, инфляция на потребительском рынке в феврале, по сравнению с январем, составила всего 1%.

Кстати, согласно госбюджету, в 2021 году потребительская инфляция должна оставаться на уровне 7,3%. В то же время рост ВВП страны прогнозировался на уровне 4,6% (пока в январе валовой внутренний продукт сократился на 2,6-2,8%).

Реакция власти и мнения экспертов

В Минэкономики основным фактором сокращения экономики Украины назвали карантинные ограничения. А премьер Денис Шмыгаль заверил, что цены на потребительском рынке отслеживаются и «оцениваются».

«Правительство в ежедневном режиме оценивает данные о ценах на социальные товары, ценах на продукты, которые растут больше всего. Уже сейчас могу сказать, что рост происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций», - отметил премьер.

Сейчас, по его словам, Кабмин ведет диалог с ключевыми группами производителей и торговых сетей: обсуждается вопрос увеличения предложения, что должно сбалансировать цены. И такая стабилизация цен должна произойти, по словам премьер-министра, «в конце марта».

Эксперты придерживаются другого мнения. Аналитики Группы компаний «ProAgro Group» считают, что наступление весны не только не прервет, но и продолжит тенденцию роста цен на продовольственном рынке.

«Согласно прогнозу, вскоре возрастет стоимость хлеба, овощей борщового набора, муки, подсолнечного масла и бакалеи. На формирование цен повлияет сезонный фактор, мировая конъюнктура и новая волна коронавируса. Также подорожают сахар, макароны, крупы. А накануне Пасхи резко «подпрыгнет» стоимость яиц», - говорится в сообщении компании.

Экономический эксперт Олег Пендзин также считает, что на сегодняшний день никаких оснований для удешевления продуктов питания нет.

«Парламент не принял никаких законов, понижающих налог на добавленную стоимость до 5-7% с 20%, как это принято в Европе в отношении продуктов питания. Поэтому оснований для снижения цен нет. Стоимость продуктов будет только расти. Другое дело, что дорожать они будут по-разному», - подчеркнул эксперт.

Почему дорожают продукты

Олег Пендзин отмечает, что однозначно будет стремительно набирать обороты цена борщовой группы, то есть овощей, поскольку их стоимость очень жестко привязана к сезонному фактору. Разница между верхними и нижними ценами на овощи - ноябрьскими и в конце апреля-начале мая – как правило, бывает до 100-150%. И эта тенденция уже отслеживается. Экономический эксперт обращает внимание, что за январь-февраль сильно подорожали свекла (17% за январь, 20% - за февраль), морковь, капуста, лук. Скажется на росте цен и Пасхальный пост - в это время увеличивается потребление именно овощей. К тому же, еть и еще ряд факторов для подорожания в этом сегменте.

«Овощей в данный сезонный период становится меньше в плане предложения. Во-вторых, их качество ухудшается. В-третьих, цена на них позволяет заходить в Украину импорту, что также будет подстегивать стоимость. Поэтому уже не удивительно в начале марта-апреле увидеть на полках магазинов египетскую или израильскую картошку, турецкие помидоры и т.д.», - говорит эксперт.

Еще один продукт, который также будет активно потребляться в пост, - подсолнечное масло, его удешевления также не стоит ожидать.

«В мире сейчас очень выросла цена подсолнечного масла, почти на 40%. А экспортер не будет продавать на внутреннем рынке продукт дешевле, чем на внешнем. Поэтому в данном сегменте тоже есть определенный запас роста», - отмечает Олег Пендзин.

Что касается круп, муки, хлеба, то, по его словам, к сожалению, мировая тенденция роста цен за зерновые отражается и на Украине. Поэтому стоимость хлеба будет расти примерно на 1,5-2% в месяц. А от зерновых сильно зависит стоимость круп, макарон, яиц (60% в стоимости последних - корм, в частности, кукуруза).

«Сейчас мы говорим о ценах на ближайшее время, а вот уже в конце апреля-мае, в Пасхальные праздники, будет расти в цене и мясо, и масло сливочное, и колбасы, в целом все, что входит в Пасхальную корзинку», - подчеркнул Пендзин.

Он также подчеркнул, что Украина не выпадает из глобального тренда - сейчас продовольствие на мировых рынках сильно растет в цене. Этому способствует тот факт, что крупные страны стали активно создавать продзапасы и этим повышают дополнительный спрос, к примеру, Китай.

Украина - в мировом тренде

Украина в плане роста цен на продовольственную группу товаров, действительно, идет «в ногу» с мировым рынком. Это подтверждают данные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

Так, согласно исследованию ФАО, в феврале был зафиксирован очередной рост цен на продовольствие, который продолжается уже девятый месяц подряд. Больше всего выросли котировки сахара и растительных масел.

В феврале среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 116 пунктов, что на 2,4 процента выше уровня прошлого месяца.

Значение Индекса цен на сахар выросло на 6,4 процента (по сравнению с январем). Этому способствовали опасения относительно ограниченности предложения, ведь в ключевых странах-производителях снижаются его объемы. А спрос, к примеру, со стороны стран Азии, - растет. Впрочем, дальнейший рост цен сдерживался прогнозами восстановления объемов производства в Таиланде и рекордного урожая в Индии.

Индекс цен на растительные масла вырос на 6,2 процента и достиг самого высокого уровня с апреля 2012 года. Был зафиксирован рост цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

Значение Индекса цен на молочную продукцию выросло на 1,7 процента. Этому способствовало увеличение международных экспортных котировок сливочного масла под влиянием активного импортного спроса со стороны Китая и в условиях ограниченного экспортного предложения со стороны стран Западной Европы. Цены на сыр несколько снизились, в том числе по причине увеличения запасов в Соединенных Штатах Америки.

Среднее значение Индекса цен на зерновые оказалось на 1,2 процента выше январских уровней. Цены на сорго в течение месяца выросли на 17,4 процента из-за сохраняющегося высокого спроса со стороны Китая. Международные цены на кукурузу, пшеницу и рис оставались либо стабильными, либо незначительно повысились.

Значение Индекса цен на мясо выросло на 0,6 процента, что обусловлено сокращением предложения говядины и баранины в ключевых регионах-производителях. Цены на свинину, напротив, упали в связи с сокращением закупок Китая из-за переизбытка предложения нереализованного поголовья свиней в Германии в условиях запрета на экспорт на рынки стран Азии.

Чего ждать на рынке промтоваров

После такой негативной статистики ФАО относительно цен на продовольственном рынке, новости с рынка промышленной группы можно считать положительными. Цены не растут, либо повышение стоимости товаров незначительное. И ситуация в ближайшее время меняться вряд ли будет. Спровоцировать резкие изменения цен может только курс нацвалюты, если обвалится.

«Что касается группы промышленных товаров, то Украина потребляет в этой сфере, в основном, импорт. Отечественной продукции очень мало. Все, что мы потребляем в сегменте товаров длительного пользования (в том числе одежда и обувь), к сожалению, в основном не украинского происхождения. Не говоря уже о средствах передвижения, транспорте, технике. В данном сегменте цены, скорее всего, особо расти не будут. Сдерживающим фактором, надеюсь, будет более-менее стабильный курс гривни», - отмечает Пендзин.

По его словам, сейчас промтовары хорошо представлены в мире, поэтому ажиотажа нет.

«Данная группа очень «закрыта», отсутствует традиционное передвижение по миру из-за пандемии, проблемы с карантинами, и это снизило спрос на промтовары. Как следствие, цена практически не растет в мире. Поэтому она не будет расти и в Украине, если не будет серьезных подвижек по курсу доллара», - говорит эксперт.

Вместе с тем, все это касается исключительно весеннего «марафона» цен. Что будет с ними дальше, станет понятно к концу мая. Тогда будут озвучены виды на урожай, обнародовано состояние озимых, вырисуется ситуация с ягодами и фруктами, посыплются новости с глобального рынка, в том числе о политике крупных мировых трейдеров… И тогда можно будет спрогнозировать цены до конца года. Не переключайтесь.

Нана Черная

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