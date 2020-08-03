В НБУ дали прогноз по инфляции на следующий год

В НБУ уверены, что экономика нуждается в стимулирующей монетарной политике.

Экономика Украины начинает выходить из кризиса, но все еще нуждается в стимулирующей монетарной политики.

Об этом, как сообщает пресс-служба Нацбанка, говорится в Итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике по уровню учетной ставки.

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Как отметили в НБУ, в условиях высокого уровня неопределенности с распространением коронавируса граждане и предприятия вероятно и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Это будет тормозить восстановление деловой активности. Соответственно, экономика нуждается в стимулирующей монетарной политики.

Инфляция и рост цен

Согласно данным, обнародованным НБУ, в последние месяцы произошел разворот инфляционного тренда. Подорожание энергоносителей на мировых рынках и постепенное восстановление спроса ускорили рост цен. По итогам этого года инфляция будет близкой к цели НБУ в 5%. Но в 2021 году она может вырасти ближе к верхней границе целевого диапазона 5% + / - 1 п.п.

Учетная ставка

В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением. С одной стороны, учетная ставка держится на рекордно низком уровне и оставляет банкам достаточное пространство для дальнейшего снижения депозитных и кредитных ставок. Предыдущие снижения учетной ставки все еще не сказались в полной мере в банковских ставках. С другой стороны, решение направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 гг., Что важно для устойчивого роста экономики.

Сохранение ставки на уровне 6% поддержали 7 из 10 членов КМП. Еще трое высказались за снижение ставки до 5,5%. Члены КМП также по-разному видят дальнейшую траекторию ставки. Пять членов КМП ожидают сохранения ставки на текущем уровне как минимум до конца 2020 года. Трое видят потенциальное пространство для дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе. Двое предположили возможность повышения ставки уже в конце текущего года.

Хронология событий

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, который давал в апреле. По его прогнозам, восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада к докризисным показателям может продолжаться до 2023-2024 лет.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах - на 4,3 и 4,7% соответственно.

Национальный банк Украины с 12 июня снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

23 июля 2020 Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 6% годовых после того, как в июне снизил ее в восьмой раз подряд - до исторического минимума.

31 июля 2020 Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 году на уровне 11% в годовом измерении.

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