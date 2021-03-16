В то же время, продолжающееся укрепление обменного курса гривни и более экономное поведение населения на фоне высоких рисков новых карантинных ограничений будут выступать весомыми сдерживающими факторами.

Эксперты группы ICU прогнозируют дальнейшее ускорение инфляции в Украине на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.

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Об этом сказано в финансовом еженедельнике компании.

"Мы ожидаем, что дальнейший рост цен на продукты питания и энергоносители будут продолжать стимулировать инфляционное давление. В то же время, продолжающееся укрепление обменного курса гривни и более экономное поведение населения на фоне высоких рисков новых карантинных ограничений будут выступать весомыми сдерживающими факторами. Кроме того, мы все еще ожидаем, что текущий всплеск цен на продовольствие должен развернуться во второй половине года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ускорение инфляции до 7,5% в годовом выражении в феврале было обусловлено динамикой цен на продовольственные товары и топливо. Эта тенденция роста цен высокими темпами, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, что приведет к еще одному повышению Нацбанком учетной ставки.

Что вызвало резкий рост цен

Главным фактором ускорения инфляции был резкий скачок цен на продовольствие, что наблюдается не только в Украине, но и во всем мире. Учитывая высокий удельный вес продуктов питания в потребительской корзине (41%) и открытость экономики, отечественная инфляция особенно остро ощущает на себе эти глобальные тенденции. Кроме того, последние месяцы стремительно дорожает топливо.

"Зато постепенное укрепление обменного курса гривни и последствия пандемии на загруженность мощностей экономики сдерживали фундаментальное инфляционное давление. К тому же, на инфляции сказалось и ограничение правительства на цену природного газа, что отразилось в соответствующем компоненте индекса потребительских цен", - сказано в сообщении.

Эксперты отметили, что с учетом таких инфляционных тенденций и постепенного восстановления экономики, с высокой вероятностью НБУ еще раз повысит свою учетную ставку (до 7%), но в дальнейшем, скорее всего, снова займет выжидательную позицию. В то же время, если текущий всплеск инфляции даже на фоне определенного укрепления обменного курса отрицательно скажется на инфляционных ожиданиях, Нацбанк будет вынужден действовать более агрессивно. К тому же, текущий рост доходности американских облигаций и отсутствие заметного прогресса в переговорах с Международным валютным фондом существенно смещают риски в сторону необходимости более жесткой реакции со стороны центрального банка.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в феврале в годовом выражении - по сравнению с февралем 2020 года - составила 7,5%, ускорившись с 6,1% в январе.

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Автор: Екатерина Жирий