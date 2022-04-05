По состоянию на 5 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 136 млн грн.
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
"Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд. На спецсчете для нужд военных осталось 136 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных 14,35 млрд грн.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
- По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 536 млн грн.