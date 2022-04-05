На спецсчете для нужд военных осталось 136 млн грн / фото ua.depositphotos.com

По состоянию на 5 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 136 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд. На спецсчете для нужд военных осталось 136 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных 14,35 млрд грн.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
  • По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 536 млн грн.