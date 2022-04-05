В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных 14,35 млрд грн.

По состоянию на 5 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 136 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд. На спецсчете для нужд военных осталось 136 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных 14,35 млрд грн.

Война против Украины: