Рекорд по жалобам. Почему бизнес в Украине не ощущает реформ

В Украине постоянно принимаются законы по снижению давления на бизнес. Но на практике предприниматели не ощущают реформ – количество жалоб в Совет бизнес-омбудсмена на нарушения государственных органов достигло рекорда. УНИАН разбирался, почему это происходит.

Совет бизнес-омбудсмена недавно ошарашил новостью – во втором квартале текущего года он получил рекордное количество жалоб бизнеса за последние три года.

"Во втором квартале 2021 года Совет получил 531 обращение, что на 25% больше, по сравнению с первым кварталом 2021 года, и на 38% больше, чем во втором квартале 2020 года. Это самый большой показатель с 2018 года… В последний раз мы наблюдали такой скачок в конце 2017 - начале 2018 года, одновременно с запуском системы автоматизированного мониторинга налоговых накладных", - говорится в отчете СБО.

Собственно, по словам бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицкого, главный фактор роста количества обращений предпринимателей – жалобы на неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных.

"Ранее в двух системных отчетах СБО мы разработали рекомендации по поводу того, как можно улучшить ситуацию с выполнением решений, вступивших в законную силу. И адресовали их ГНС, Минфину и Кабмину. Считаю, что такой тренд должен привлечь внимание государственных органов и будет побуждать их как можно быстрее имплементировать рекомендации СБО", - подчеркнул Свенчицкий.

Статистика обращений

По информации Совета бизнес-омбудсмена, 65% всех жалоб предпринимателей касались налоговых вопросов: неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных, блокирование налоговых накладных, обжалование результатов налоговых проверок, включение в перечень рисковых налогоплательщиков, уголовные дела по налоговым вопросам.

Жаловались предприниматели и на нарушения со стороны правоохранительных органов, бездействие Национальной полиции, органов прокуратуры и Службы безопасности.

В целом, количество жалоб на действия государственных регуляторов увеличилось на 44% (против аналогичного периода 2020 года), но уменьшилось по сравнению с первым кварталом текущего года. К примеру, количество жалоб на действия Государственной архитектурно-строительной инспекции, реформирование которой продолжается уже более года, уменьшилось втрое.

А вот на местные органы власти во втором квартале текущего года бизнес стал жаловаться вдвое больше. Если же сравнивать с прошлым годом, то количество таких жалоб утроилось. Основные злоупотребления, которые предприниматели указывали в своих обращениях, касались выдачи разрешений и выделения земельных участков.

Не обошлось без жалоб на таможню. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их не стало больше, но, если сравнивать с первым кварталом 2021 года, их количество удвоилось. Эти жалобы, в частности, касались задержек в таможенном оформлении и корректировки оценки таможенной стоимости.

И еще один антирекорд: жалоб на действия Министерства юстиции (в основном, что касается работы исполнительной и регистрационной служб) по сравнению с первым кварталом текущего года стало втрое больше. В прошлом году их было меньше в полтора раза.

В Совете бизнес-омбудсмена отмечают, что больше всего жалоб поступило от оптовиков - 26%. За ними на "пьедестале" разместились представители агробизнеса - 14% и производители - 10%. Четвертое место в рейтинге заняли представители микробизнеса - частные предприниматели (9). Доля жалоб от представителей недвижимости и строительства тоже составила 9%.

СБО отчитался и своей работе: "В отчетном квартале мы провели 321 расследование и закрыли 287 дел, что помогло бизнесу вернуть и сэкономить 94 млн гривен. Из более полутысячи полученных обращений бизнеса мы были вынуждены отклонить четверть (26%), поскольку они не соответствовали требованиям Регламента СБО. Большинство жалобщиков уже традиционны - это малый и средний (75%) украинский (87%) бизнес. Согласно 104 ответам из форм обратной связи, 98% заявителей остались довольны сотрудничеством с СБО".

Стоит напомнить, что Совет бизнес-омбудсмена создали ЕБРР, ОЭСР, ведущие украинские бизнес-ассоциации и правительство Украины в 2014 году. СБО финансируется с мультидонорского счета стабилизации и устойчивого развития Украины, распорядителем которого является ЕБРР. Совет имеет статус постоянно действующего консультативно-совещательного органа при Кабинете министров, но его деятельность собираются закрепить на законодательном уровне. Именно "собираются", так как соответствующий законопроект, отправленный в начале этого года "на доработку", так в этом статусе по сей день и находится.

Самое интересное, что увеличение количества жалоб бизнеса на давление со стороны госорганов происходит на фоне "шквала" законодательных инициатив власти именно по снижению этого самого давления.

"Занимательная" хронология

В современной истории Украины не было ни одного года, когда бы бизнес не жаловался на то, как его "кошмарят" госорганы. Особенно те, которые должны облегчать жизнь предпринимателей и всячески их поддерживать – правоохранительные органы и налоговая.

Исправить ситуацию власть решила еще в 2017 году. Тогда был принят закон, получивший в народе название "маски-шоу стоп". С момента вступления закона в силу, стали обязательными видео- и фотофиксация обысков, допуск адвокатов, запрет изъятия первичной документации и е-серверов. Вроде бы, для защиты нарушенных прав все было сделано верно. Но, как показала жизнь, такого шага было недостаточно.

Для того, чтобы еще больше улучшить бизнес-среду в Украине, в 2018 году был принят закон "маски-шоу стоп-2". Он позволил не только закрывать надуманные экономические дела, но и возвращать изъятое имущество, снимать аресты со счетов предприятия, а также избавляться от других отягощений.

Но и это еще не все. В 2019 году был принят закон, который можно назвать попыткой сломать старую схему по "доказательству" уклонения от налоговых обязательств. Этот документ исключил из Уголовного кодекса статью, которая касалась фиктивного предпринимательства и являлась инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. По сути, закон ввел более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также снизил административное давление на бизнес. Инициаторы проекта уверяли, что такой отказ от карательного контроля поможет создать более благоприятные условия для предпринимателей. А значит – бизнес-климат улучшится и к нам ринутся инвесторы.

Планы на будущее

Но ожидали многого – получили мало. Бизнес продолжает жаловаться на давление, да и армия инвесторов в Украину не ринулась.

Глядя на происходящее, власть решила снова перезагрузить отношения с бизнесом. Кабинет министров в конце июля текущего года одобрил еще несколько законопроектов, призванных реформировать систему проверок бизнеса, тем самым снова улучшить бизнес-климат в Украине.

Так, законопроект "Об основных принципах государственного надзора (контроля)" должен снизить регуляторную нагрузку на добропорядочный бизнес и внедрить дополнительные инструменты по обеспечению прав граждан.

"Это очень важный документ, который позволит переориентировать систему государственного надзора с доминирующей на сегодня карательно-репрессивной на превентивную и риск-ориентированную, повысить прозрачность проверок и упростить взаимодействие органов контроля и бизнеса. Мы должны создать комфортные условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций в украинскую экономику", - прокомментировал документ первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко

В частности, законопроектом предлагается:

ввести добровольное страхование гражданской ответственности деятельности предпринимателей;

ввести аудит деятельности компаний, как отдельного функционала, что позволит предприятиям предотвратить нарушение требований законодательства;

создать институт общественных Советов по вопросам государственного надзора при органах контроля;

цифровизировать процессы государственного контроля;

усилить ответственность должностных лиц органов госнадзора;

усовершенствовать процедуры остановки деятельности субъектов хозяйствования;

определить в Кодексе административного судопроизводства процедуры сокращенного производства по делам.

Еще правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля)". Им предлагается усилить ответственность должностных лиц органов контроля и увеличить сумму административного штрафа за нарушения - с 850 гривен до 4250 гривен.

Эксперты считают, что все принятые и предлагаемые законы – правильные шаги власти. Главное, чтобы они работали, а не оставались лишь на бумаге. И одновременно с этим четко должна выполнять свои функции судебная система. Но она, к сожалению, реформируется также долго, как улучшается бизнес-среда. И конца этому процессу не видно.

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