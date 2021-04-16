Реальная экономика: какие сферы "кормят" украинский бюджет

​​​​​​​За последние годы на всех уровнях госуправления стало модным заявлять, что IT-сектор и сфера услуг являются драйверами развития украинской экономики. Однако, правда заключается в том, что именно крупные предприятия реального сектора - добывающей промышленности, металлургии и аграрной сферы - по-прежнему остаются безальтернативными опорными столбами ее развития. УНИАН выяснил, за счет чего Украине удалось пережить кризисный 2020 год, перевыполнив план доходов бюджета.

Мир движется в сторону информационных технологий. Принято считать, что все развитые страны значительно наращивают удельный вес инновационных производств в своем ВВП, тогда как технологии прошлого века – добыча газа, нефти, руды, металлургия и аграрное производство – постепенно отходят на второй план.

Украина старается не отставать от высокотехнологичных соседей. В последнее время мы все чаще слышим заявления чиновников о том, что наше государство из года в год становится на шаг ближе к созданию постиндустриального общества, в экономике которого преобладает инновационная составляющая. Цифровизация, поддержка ІТ-сектора и всевозможных малых форм предпринимательства, по их словам, является едва ли ни основным рецептом благополучия и процветания украинцев.

Но на деле же, как бы кто к этому факту не относился, на плаву экономику нашей державы по-прежнему держат крупные предприятия реального сектора. И именно за счет них Украина смогла пережить трудный 2020 год, прошедший под эгидой карантина и кризиса.

Как известно, одним из ключевых драйверов украинской экономики является сельское хозяйство с долей ВВП около 15 процентов и валютных поступлений от экспорта - на уровне 40 процентов. Однако, не селом единым: как свидетельствуют данные Государственной налоговой службы Украины, основными донорами государственного бюджета являются добывающая промышленность, а также металлургия, которая исторически была и до сих пор остается одной из ключевых составляющих перерабатывающей промышленности Украины - даже после сокрушительного удара, который нанесла по ней военная агрессия России на востоке нашего государства в 2014 году.

По данным ГНС, вклад добывающей промышленности в украинский бюджет за 2020 год составил свыше 90 миллиардов гривень, тогда как перерабатывающая промышленность оказалась на втором месте с показателем в 86,1 миллиардов гривень. Еще в 2019 году разрыв между этими двумя отраслями был больше – предприятия добывающей отрасли принесли в бюджет 81,5 миллиардов гривень, а перерабатывающей – 55,5 миллиардов гривень.

В относительных величинах вклад предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей в 2020 году составил около 10,6 и 10,2 процентов соответственно от общего объема налоговых поступлений в сводный бюджет. Компании из других сфер украинской экономики заплатили значительно меньше. Кроме налогов, именно эти секторы также остаются наиболее «массовыми» работодателями.

В целом, в 2020 году, несмотря на карантинные ограничения, вызванные пандемией COVID-19, и спад деловой активности, украинские компании уплатили больше налогов и сборов, чем годом ранее. В целом, как сообщает Налоговая служба, общая сумма поступлений в сводный бюджет Украины в 2020 году составила 848 миллиардов гривень, что на 15,7 процентов превышает показатель за предыдущий год. В частности, государственный бюджет получил 567,4 миллиардов гривень (больше, чем в 2019 году, на 21,5 процента), а местные бюджеты – 280,6 миллиардов гривень (больше на 5,5 процента).

В разрезе основных платежей, по данным ГНС, в 2020 году бюджет получил в 1,3 раза больше поступлений от налога на добавленную стоимость, на 10,8 процентов - акцизного налога и 6,7 процентов – налога на доходы физических лиц.

Крупнейшие налогоплательщики

В «доковидном» 2019 году, согласно данным журнала «Рейтинг», ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков возглавили крупнейшая газодобывающая госкомпания «Укргазвидобування», которая уплатила в бюджет 47,7 миллиардов гривень и НАК «Нафтогаз Украины» с цифрой в 34,2 миллиардов гривень. Третье место заняла табачная компания «Филлип Моррис Украина» с суммой в 17,2 миллиардов гривень.

Следом за ними в первую десятку вошли: «Укрзализныця», «Энергоатом», табачные компании «В.А.Т.-Прилуки» и «Джей Ти Интернешнл Украина», «Укрнафта» и «Укртатнафта».

Таким образом, в число основных доноров госбюджета вошли именно «монстры» реального сектора, но никак не инновационные предприятия. Табачные же компании традиционно возглавляют налоговые рейтинги за счет драконовских акцизов, которые занимают более половины в структуре себестоимости производимого ими товара.

В ответ на запрос УНИАН Государственная налоговая служба отказалась сообщать, как изменился рейтинг и раскрывать наименования крупнейших налогоплательщиков за 2020 год, аргументируя это невозможностью распространения конфиденциальной информации.

«Налогоплательщик имеет право на неразглашение контролирующим органом (должностными лицами) сведений о таком плательщике без его письменного согласия и сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну и стали известны при исполнении должностными лицами служебных обязанностей», - отметили в ГНС.

Анализ обнародованных рейтингов компаний за последние несколько лет показывает, что состав основных налогоплательщиков из года в год практически не меняется. Однако, в 2020 году было, как минимум, одно отличие от результатов прошлых лет – в список лидеров ворвалась горно-металлургическая группа компаний «Метинвест».

Лидер в металлургии

Группа «Метинвест» в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 миллиарда гривень налогов и сборов. При подсчете этого показателя учитывались ассоциированные компании и совместные предприятия. В частности, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича уплатил в бюджет около 1,8 миллиарда гривень, Запорожсталь – 1,6 миллиарда, а Азовсталь – 1,3 миллиарда гривень.

Таким образом, доля «Метинвеста» в общей структуре доходов бюджета от предприятий перерабатывающей промышленности в 2020 году составила свыше 25 процентов.

«Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев», - заявил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

Как сообщают в компании, основную долю в этой сумме составили выплаты налога на прибыль. В прошлом году предприятия группы уплатили в казну свыше 5,2 миллиардов гривень такого налога. На втором месте - ЕСВ, выплаты которого выросли на 18 процентов по сравнению с 2019 годом – до 5,2 миллиардов гривень.

Кстати, «Метинвест» решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу в связи с пандемией. Как подчеркивает руководство компании, это было сделано для того, чтобы поддержать города, в которых работают предприятия группы, являющиеся там градообразующими: для обеспечения больниц всем необходимым, проведения противоэпидемических мероприятий и выплаты зарплаты работникам коммунальных предприятий.

Реальные драйверы развития

Как отчитываются в Министерстве финансов Украины, несмотря на сложности, которые принес с собой 2020 год, доходы государственного бюджета по результатам года даже превысили плановые показатели.

«Доходы государственного бюджета составили 105,3 процента от годового показателя, утвержденного Верховной Радой Украины, с изменениями. Перевыполнение годового утвержденного показателя составило 54 миллиарда гривень», - сообщили в ведомстве

Благодаря сознательности компаний, регулярно пополняющих казну на круглые суммы, удается поддерживать жизнедеятельность государства даже в кризисные времена.

«Мы берем деньги, в первую очередь, из налогов и также из неналоговых поступлений. Если говорить о бюджете, то основными его составляющими являются НДС с произведенных в Украине и импортируемых товаров, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятия. Если экономика будет расти, это позволит увеличить государственные расходы и повлияет на социальную сферу, на образование, медицину и оборону, а также на остальные функции, которые выполняет государство», – пояснила заместитель директора «Центра экономических стратегий» Мария Репко.

Таким образом, за счет поступлений, полученных от, прежде всего, крупных предприятий реального сектора экономики наша страна получила запас прочности и перешла в 2021 год со стабильным курсом и показателями инфляции. Но аж никак – не благодаря цифровой трансформации нашей державы, как сейчас модно выражаться в правительственных кабинетах.

Как бы там ни было, исходя из структуры украинского ВВП и показателей выполнения бюджета – тянуться до постиндустриальной и, тем более, информационной экономики, нам еще как до Луны. Это не значит, что украинские инновационные предприятия не нуждаются в поддержке – нет ничего плохого в стремлении достигнуть уровня развитых мировых держав. Однако, при этом важно не смещать акценты и все же признавать, что реальный сектор экономики по-прежнему является опорным столбом ее развития.

Татьяна Стежар

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