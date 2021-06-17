Рада уменьшила на 600 млн грн расходы на участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает увеличение расходов на деятельность судов на 600 млн грн за счёт уменьшения на эту же сумму расходов на участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

За соответствующий законопроект №5304 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами" проголосовал 301 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"В законопроекте предлагается внести изменения в приложения №3 и №7 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" в части увеличения расходов по КПКРК 0501020 "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений правосудия" на 600000,0 тыс. грн путем их уменьшения по КПКРК 3401120 "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в общий фонд государственного бюджета Украины в январе-мае 2021 года поступило 421 млрд грн, что на 4,5% больше планового показателя.

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Автор: Дмитрий Шварц