Принятие этого документа позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о платежных услугах, целью которого является урегулирование платежного рынка в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект №4364 поддержал 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В тексте законопроекта указано, что он определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине, устанавливает исключительный перечень платежных услуг, порядок их предоставления, условия авторизации и перечень категорий поставщиков платежных услуг, определяет общие принципы функционирования платежных систем в Украине, общие принципы выпуска и использования электронных денег и цифровых денег НБУ в Украине и так далее.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, общие принципы функционирования платежных систем и систем расчетов в Украине сейчас определяет Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", который был принят еще в 2001 году, а последние существенные изменения были внесены в него в 2012 году. За это время рынок платежных услуг как в Украине, так и во всем мире, претерпел значительные технические инновации, которые сопровождались появлением новых видов услуг на рынке.

"Целью принятия законопроекта является изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке, установление правил предоставления платежных услуг в Украине, установление требований к поставщикам платежных услуг, усиление защиты прав потребителей этих услуг, повышение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг, содействие инновациям и приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС", - сказано в пояснительной записке.

Законопроект о платежных услугах

В ноябре 2020 года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект о платежных услугах, который способен существенно осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

По данным НБУ, принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским. Кроме того, это будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

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Автор: Дмитрий Шварц