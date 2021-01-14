Предприятие размещается в Червонограде Львовской области.

Фонд государственного имущества выставил на прозрачный онлайн-аукцион ЧАО "Укрзахидвуглебуд", единственное в Украине предприятие, которое занимается строительством шахт.

Читайте такжеШмыгаль пояснил, что в этом году помешало большой приватизацииКак сообщает пресс-служба фонда, предприятие размещается в Червонограде Львовской области и выступает генподрядчиком строительства шахты №10 "Нововолынская".

"Кроме основного вида деятельности, предприятие специализируется на ведении работ по строительству и ремонту объектов и коммуникаций промышленного, жилищного и иного назначения, строительстве и ремонте дорог, предоставлении транспортных услуг", - сказано в сообщении.

Предприятие владеет 15 726,8 квадратных метров зданий и сооружений, размещённых на земельных участках площадью 8,99 га как в Червонограде, так и городе Шацк Волынской области, где размещена база отдыха предприятия.

Стартовая цена предприятия составляет 11,15 миллиона гривень, а приём заявок на участие в аукционе продолжается до 24 января.

Что этому предшествовало

По данным Министерства энергетики, трансформация угольных регионов в Украине должна начаться в 2021 году и продлиться до 2028-2030 годов.

В Украине 65 моногородов, завязанных на угольной отрасли, а количество задействованных работников достигает 30 тысяч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц