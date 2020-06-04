В "ПриватБанке" отчитались о восстановлении работы "Приват24"

Процессинг "ПриватБанка" уже работает в штатном режиме, уверяют в финучреждении.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" заявляет, что полностью восстановил штатную работу веб и мобильного "Приват24" для физических и юридических лиц, которые 4 июня были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварии сетевого оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Работа электронного банка была полностью восстановлена 4 июня в 18:45. Контакт-центр, процессинг "ПриватБанка", сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, как и раньше, работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром 4 июня в работе Privat24 произошел сбой связи. "Приват24" входит в 15 самых популярных среди украинцев приложений.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам работы за 2019 год "ПриватБанк" получил чистую прибыль в размере 32,6 млрд грн.

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