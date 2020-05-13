Предложение валюты сейчас выше, чем до эпидемии – глава НБУ

Нацбанк возобновил осторожную покупку валюты в международные резервы.

Благодаря действиям Национального банка ажиотажный спрос на валютном рынке утих еще в апреле, и сейчас предложение валюты выше, чем было до эпидемии.

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Об этом в ходе внеочередного заседания парламента сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, докладывая о деятельности центробанка.

"Мы видели усиленную нервозность в марте на валютном рынке, постоянно выходили с продажей валюты, чтобы сглаживать колебания. В марте для этого мы продали 2,2 миллиарда долларов США. Результат - ажиотажный спрос на валютном рынке утих еще в апреле, чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале до вспышки эпидемии", - сказал Смолий.

Поэтому, по его словам, курс гривни снова незначительно укрепился, а Нацбанк возобновил осторожную покупку валюты в международные резервы.

Также Смолий сообщил, что в НБУ оперативно решили проблему нехватки наличной валюты, возникшей из-за перебоев с авиаперевозками.

"Мы обеспечили поставку наличной валюты в Украину и еженедельно проводили операции по ее обмену на безнал. Результат - мы предоставили банкам более 550 миллионов долларов и 42 миллиона евро, и полностью удовлетворили их потребность в наличной валюте", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, сейчас проблем с получением валютной наличности в кассах банка нет.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая текущего года по предварительным данным составили 25,695 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.