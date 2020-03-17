Нацбанк пообещал улучшение ситуации с наличной валютой

Сегодня уже были первые рейсы, которые доставили иностранную валюту.

Национальный банк Украины ожидает улучшения ситуации с доставкой валютной наличности в Украину в ближайшее время.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга.

По его словам, нехватка связана с тем, что банки завозили наличную валюту самолетами из-за границы, но в настоящее время авиасообщение с другими странами ограничено.

"Мы активно работаем с украинскими и иностранными коммерческими банками, а также с центральными банками Европы и США, чтобы возобновить этот канал. Сегодня уже были первые рейсы, которые доставили иностранную валюту. Мы ожидаем другие рейсы в ближайшие дни. Мы ожидаем, что наличность будет доставляться более регулярно", - сказал Чурий.

При этом в НБУ призвали по возможности ограничить контакты с наличностью, используя безналичные операции, в том числе для покупки валюты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк утром 17 марта констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков, в то время как на корсчетах финучреждений сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты.

Вчера, 16 марта, НБУ продал на межбанковском валютном рынке 238 миллионов долларов США. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов.

По оценкам НБУ, повышенный спрос на валюту обусловлен ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.