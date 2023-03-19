Курс евро составляет 40,90 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 38,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,10 грн/долл., евро - 39,90 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 38,85 грн.

Курс валют в Украине-что нужно знать

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

По состоянию на воскресенье, 19 марта, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 38,87 грн / долл.

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