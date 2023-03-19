Курс гривны к евро сегодня составляет 41,10 грн/евро.

Курс гривны к доллара в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 38,87 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,35 грн за долл., евро - 40,35 грн за евро.

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Курс валют в Украине - актуальные прогнозы

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривны. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

По оценкам экспертов, до конца текущего года стоимость доллара в Украине будет колебаться в пределах 39-40 грн/долл. По самому оптимистичному прогнозу, курс доллара будет находиться в коридоре 38-39 грн/долл, а пессимистический прогноз предусматривает курс на уровне - 41-42, 5 грн/долл.

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