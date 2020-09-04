Повышение минималки и пенсий. Кому придется отказаться от субсидий

В Украине с 1 сентября повысилась минимальная зарплата, вслед за этим выросли пенсии и оклады госслужащих. Как результат, вероятным может быть сокращение списка получателей субсидий для оплаты коммуналки. При этом тарифы снижаться не будут, они только растут.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что им проведен перерасчет пенсий для 1,6 миллиона пенсионеров. Связано это с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября до пяти тысяч гривен (с 4 723 грн, или на 277 грн).

«Такое изменение [минимальной зарплаты] является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и которые имеют страховой стаж 35 лет - мужчины и 30 лет - женщины», - отмечают в Пенсионном фонде.

Минимальный размер пенсии для тех, кто имеет полный страховой стаж, поднимается с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Подросшую пенсию украинцы, вышедшие на заслуженный отдых, начнут получать с сентября 2020 года. Но, для работающих пенсионеров «перерасчет пенсий с учетом нового показателя минимальной заработной платы будет осуществляться после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности».

Желание власти облегчить жизнь пенсионерам и малоимущим гражданам вполне оправдано – наша страна, согласно статданным ЕС, самая бедная на европейском пространстве. По подсчетам Минсоцполититки, более 82% пенсионеров получают пенсию менее четырех тысяч гривен, что ниже фактического прожиточного минимума (с 1 июля прожиточный минимум увеличился до 2118 грн, а с 1 декабря вырастет до 2189 грн). В ведомстве считают, что это - ключевая социальная проблема, которая требует немедленного разрешения.

Вот только момент для этого «разрешения» - не самый подходящий, если снять со счетов предвыборный процесс, во время которого у нас принято раздавать нуждающимся «гречку». Трещащий по швам бюджет, дефицит которого уже достиг 300 млрд гривен, может не выдержать такой «социальной» нагрузки. По подсчетам Минфина, повышение минималки обойдется казне в 3 млрд гривен только в течение первых трех месяцев. Эксперты предупреждают: такое решение власти может привести к росту инфляции и уходу бизнеса в тень из-за увеличения налоговой нагрузки.

Но «забота о бедных», несмотря на критические предупреждения, на этом не закончилась. Помимо «карантинной» единовременной доплаты пяти миллионам пенсионерам в тысячу гривен, людям в возрасте от 80 лет дополнительно предоставлена доплата в размере 500 гривен в месяц к пенсии пожизненно, а с 2021 года планируется ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет.

«Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для пенсионеров старше 80 лет. И в следующем, 2021 году, будет обязательно сделано повышение. Это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров», - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Еще один нюанс - Кабинет министров повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы. И опять-таки, в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября. Дело в том, что в законе о минимальной зарплате прописано, что сохраняется соотношение между новой минималкой в пять тысяч гривен и тарифной ставкой работника первого разряда в 44,5%. Другими словами, если повысили минималку, то и на определенную величину будут пересчитаны оклады госслужащих.

Однако растут и коммунальные тарифы. Причем, в отличие от минималки, в разы. Газ, электроэнергия дорожают, а впереди - отопительный сезон. И именно по этим показателям повышаются в цене коммунальные услуги.

Вполне логичен вопрос: выдержит ли такую «заботу» власти дырявый бюджет? И еще - «благосостояние» украинцев выросло, примерно, на килограмм мяса, означает ли это сокращение списка получателей субсидий? Именно к зарплатам и соцвыплатам привязан объем списка субсидиантов.

Бюджетные перипетии

Аналитик ИГ «Универ» Михаил Федоров считает, что изменение уровня минимальной оплаты труда не сильно скажется на бюджете – минималка двояка. С одной стороны, ее повышение приведет к соответствующему росту расходов бюджета по статьям, привязанным к ней, но также вырастут и налоги – ведь они тоже привязаны к минималке.

«К примеру, множество ФОПов платят налог с минималки, и ее повышение приведет к росту налоговой нагрузки на них. А для бюджета рост расходов и доходов примерно возместят друг друга. Другое дело, как это решение отразится на бизнесе. Для него такое действие будет, де-факто, фискальным ужесточением условий ведения деятельности», - отметил он.

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина подчеркивает, что повышение минимальной пенсии привязано к прожиточному минимуму, а не к минимальной зарплате. Поэтому повышение минималки никак не может влиять на повышение пенсий. А, что касается получения права на субсидию, то в прошлом году Кабмин увеличил размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Если затраты превышают этот уровень, то необходима государственная поддержка.

«И вот тут нужно смотреть, как повлияет повышение минимальной зарплаты на доходы каждой семьи. Так как у нас, по статистике, доля населения, получающего минималку, менее 10%, то ожидать больших изменений в увеличении доходов населения не приходится. Но нужно понимать, что повышение зарплат должно быть гармоничным и происходить под влиянием развития экономики, а не по команде правительства. Работодатель всегда заинтересован платить адекватную цену за рабочую силу. Искусственное поднятие минималки ведет только к налоговому давлению и сокращению налоговой базы, к тенизации бизнеса. Зачем правительство наступает на старые грабли? Непонятно. В любом случае, правительство ищет «там, где виднее, а не там, где нужнее». Вместо того, чтобы провести верификацию «мертвых душ» по субсидиям, за счет которых сами чиновники и грабят госбюджет, правительство продолжает искать, как бы больше содрать с налогоплательщиков и как меньше потратить на нуждающихся и оставить себе любимым! Это приведет только к озлоблению людей и росту неравенства. Я не исключаю желание чиновников повышением минималки сократить объем денег бюджета, выделяемых на субсидии. Но рассматривать все нужно в комплексе. В результате такой политики проиграют все», - отметил эксперт.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова подтверждает: с учетом повышения соцстандартов, количество субсидиантов, действительно, может уменьшиться. Но, по ее мнению, политика повсеместного и «вечного» субсидирования неверна.

«Около шести лет назад механизм субсидирования должен был сыграть роль недолговременной компенсации государством скачка стоимости коммунальных услуг. В дальнейшем субсидии должны были охватить только ту часть населения, доходы которой в расчете на каждого члена домохозяйства меньше прожиточного минимума. Таким образом, если в первый год субсидирования охват был 50% домохозяйств, то в дальнейшем он должен был уменьшиться до 5-10% от общего количества домохозяйств. Этого не произошло. В первую очередь, из-за трусости политиков предыдущих времен, которые вместо того, чтобы делать страну богаче, а доходы каждого гражданина выше, занимались пустым политическим популизмом, перераспределяя налоги только ради своей популярности. Мы получили систему субсидирования в довольно плачевном состоянии. Она неэффективная хотя бы потому, что финансирует, в том числе, богатых. Она также не базируется на реальных доходах домохозяйств. Поэтому требует максимальной модернизации», - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, субсидии формируются за счет и без того высоких налоговых отчислений украинцев.

Третьякова считает неправильным, когда человек, который получает зарплату в размере 10 тысяч гривен, не может получить субсидию, но должен платить налоги и содержать за свой счет другого человека, который имеет квартиру, а возможно и не одну, теневую зарплату, накопленные средства, не декларирует их, а подает документы на получение субсидии. Получение пособий в 75% случаев не обосновано реальным положением семейного бюджета.

«Конечно, не все люди, получают субсидии недобросовестным образом. И действительно в стране очень много людей, которые испытывают финансовые сложности. Таким людям государство должно помогать. Но мы должны быть уверены в том, что человек испытывает трудности и имеет истинную потребность в финансовой помощи от государства. Именно такой должна быть государственная политика. Тот, кто может себя обеспечить, не должен жить за счет налогов другого человека. А тот, кто работает, но получает немного, не должен субсидировать своими налогами того, кто знает, как хитро оформить субсидию, объективно в ней не нуждаясь», - рассказала народный депутат.

Третьякова сообщила, что сейчас работает над законопроектом, который будет призван внедрить общенациональное декларирование: «Каждый, кто захочет получить субсидию, должен будет сдать декларацию и продемонстрировать, что у него нет других доходов, что у него нет депозита на большую сумму средств, что у него нет машин, квартир, которые обеспечивают ему «серый» доход».

По ее мнению, это будет справедливо по отношению к тем, кто живет на одну зарплату и честно платит коммуналку, без махинаций с получением субсидий. «Таких людей десятки, сотни тысяч. И они поддерживают реальную экономику страны своим трудом», - убеждена парламентарий.

Судя по словам Третьяковой, за повышением соцстандартов действительно грядет сокращение списка субсидиантов. Но в данной ситуации очень важно, чтобы коммунальные тарифы соответствовали повышению «благосостояния».

Нана Черная