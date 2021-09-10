Курс гривни к евро установлен на уровне 31,58 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 13 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,58 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ обменниках доллар падает в цене

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,74/26,76 грн/долл., к евро - на уровне 31,63/31,65 грн/евро.

Курс на 10 сентября:

Национальный банк Украины на пятницу, 10 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз правительства:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.

В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

Автор: Екатерина Жирий