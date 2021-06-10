Курс гривни к евро укрепился до 32,99 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,99 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 11 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2710,68 (10 июня - 2709,06);

100 EUR - 3298,9 (10 июня - 3311,04).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,10/27,12 грн/долл., к евро – на уровне 32,97/32,99 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий