Национальный банк Украины на пятницу, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,99 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте такжеВ Украине начал меняться курс доллара: обменники
Официальный курс валют
Нацбанк на 11 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США - 2710,68 (10 июня - 2709,06);
100 EUR - 3298,9 (10 июня - 3311,04).
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,10/27,12 грн/долл., к евро – на уровне 32,97/32,99 грн/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на четверг, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram