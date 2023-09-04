Сбор продлится с 4 сентября до 30 ноября.

Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции "смелая гривна" - сбор монет всех номиналов, находящихся в обращении, для поддержки ВСУ.

Как сообщила пресс-служба регулятора, в течение следующих трех месяцев – с 4 сентября до 30 ноября 2023 года - по всей Украине продлится сбор монет номиналом 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 грн. Собранные средства будут перечислены на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Благотворительная акция "Смелая гривня" прежде всего направлена на детей и молодежь. Именно они стали движущей силой во время первой волны акции, состоявшейся в 2022 году. В прошлом году к ней присоединились более 2 400 коллективов, из них 81 % – это учебные заведения. В основном это стало возможным благодаря усилиям педагогов, которые поощряли детей и их родителей к благотворительности", - говорится в сообщении.

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Сейчас в обращении находится 14,3 млрд монет на сумму более 6 млрд грн. значительное количество разменных монет, в частности монет номиналом 10 коп. и 50 коп. (28,3% и 9,2% от общего количества монет в обращении соответственно) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах. В то же время эти средства могут помочь украинским защитникам.

Итак, с 4 сентября по 30 ноября 2023 года каждый сможет присоединиться к акции: собрать монеты и принести их в отделения банков-партнеров –"ПриватБанк", "Ощадбанк" и "ПУМБ" – не только в Киеве, но почти во всех регионах страны, где работают эти банки, учитывая безопасные условия работы.

Также уместной будет организация коллективного благотворительного сбора средств в учебных заведениях, среди общин определенного района, жилого комплекса, на работе или в других сообществах. Это даст возможность делать добрые дела всем неравнодушным-ученикам, студентам, педагогам, жителям общин и тому подобное.

"Обращаюсь к молодежи, педагогам и всем гражданам в целом: сдавайте монеты в банки-партнеры акции, и мы отправим их на фронт. Война продолжается, и поддержка для Вооруженных Сил Украины сейчас так же нужна, как и в первые дни войны. Присоединяйтесь к мобилизации монет, помогите уничтожать врага!"- призвал замглавы Нацбанка Алексей Шабан.

Благотворительный сбор монет 2022

1 августа 2022 года Нацбанк объявил о старте благотворительной акции "Смелая гривня" в Украине. Сбор монет на нужды обороны продолжался по всей Украине в течение трех месяцев – с 1 августа до 31 октября, позже НБУ продлил срок действия акции до 4 ноября из-за перебоев с электроэнергией.

Всего в рамках акции было собрано почти 5 млн грн. Собранные средства перечислялись на спецсчет Национального банка, открытый для нужд сил обороны Украины.

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