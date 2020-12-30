"Подарки" под елочку для украинцев: в Новый год с супер-тарифами

Правительство приготовило украинцам новогодний "подарок" – отменило льготный тариф на электричество. Это, якобы, позволит избежать роста цены в 2,5 раза. Еще один сюрприз преподнес рынок газа – стоимость голубого топлива с января вырастет на 11-20,5%. Для платежки за коммуналку – кошмар. УНИАН разбирался, что происходит на отечественных энергорынках, и чего еще следует ожидать.

Украинцы не остались без подарков "под елочку". В Новый год они войдут с сюрпризом от правительства, которое заставит подумать – включать гирлянду на "зимней красавице" или нет. Дело в том, что Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения в 90 копеек за первые 100 кВт-ч прямо с января 2021 года.

"С января постановление предусматривает продление действия ПСО (спецобязательства на рынке электроэнергии) до 31 марта 2021 года, установление с 1 января 2021 года по 31 марта фиксированной цены для населения в размере 1,68 гривни за кВт-ч", - заявил на заседании Кабмина и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Причем, по его словам, если правительство не примет данное постановление, то цена на электричество вырастет более чем в 2,5 раза, поскольку станет рыночной. Также постановлением предлагается установить цены выработки электрической энергии НАЭК "Энергоатом" по двухсторонним договорам на электронных аукционах госпредприятию "Гарантированный покупатель" на уровне 150 гривень за 1 МВт-ч. То есть, копейки. Но можете ли вы заключить со станцией прямой договор? Рынок – но странный…

Витренко заверил, что постановление разработано "с целью обеспечения финансовой стабилизации рынка электрической энергии в следующем году и стабильной работы генерирующих компаний, на которых возложены специальные обязательства - НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

То есть, все делается для того, чтобы предотвратить стремительный рост тарифа на электроэнергию уже с января 2021 года.

Между тем, как отметили в Минэнерго, оставлены без изменений коэффициенты двух и трехзонного учета электричества. Поэтому, в случае установления, к примеру, двухзонного учета, цена в ночное время будет на 50% меньше.

В ведомстве также отметили, что Минэнерго совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в течение следующего месяца планируют разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка в 2021 году, на основании которого правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Данный шаг Кабмина был вполне прогнозируемым. В ноябре о неизбежном подорожании электричества заявил на то время исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко. Он пояснил, что средневзвешенная стоимость доставки электроэнергии к потребителю составляет 1,03 гривни. Таким образом, потребители оплачивают фактически только транспортировку.

Еще один "подарок"

Вырастет в январе и стоимость газа. Газопоставляющие компании "в рамках конкурентного рынка" уже предлагают населению в первый месяц года покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр. Минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная - на 20,5%.

"Нафтогаз", который обслуживает около 3% населения, предлагает топливо в январе по 7,22 гривни за кубометр (плюс 14% к декабрю). Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне от 7,39 до 10,8 гривни за кубометр.

Региональные газопоставляющие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей, в январе предлагают гражданам купить газ по цене от 8,75 до 10,8 гривни за кубометр, в зависимости от региона. Таким образом, минимальная стоимость голубого топлива у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная - на 20,5%.

"Нафтогаз" пояснил причину подорожания топлива увеличением оптовой цены газа на европейских хабах. А наш рынок, который на полную заработал с 1 августа, привязан к этим показателям.

Важен и тот факт, что ко всем "энергоновшествам" напрямую привязаны и наши коммунальные платежки. И так немалые цифры в них увеличатся еще больше. Что же происходит?

Дальше – платим больше

Эксперт в энергетической сфере Дмитрий Марунич считает, что решение правительства – это привлечение из карманов рядовых украинцев примерно 12-15 миллиардов гривень в год, если, конечно, население будет платить за электроэнергию. Пока долг только растет, а при повышении тарифа он, как правило, лишь увеличивается. Кабмин планирует завести на рынок данную сумму, чтобы частично уменьшить объем перекрестного субсидирования. Хотя, вряд ли это что-то решит, на рынке колоссальные диспропорции.

"Ситуация на рынке электроэнергии уже давно напряженная. Сейчас издержки для производства киловатт-часа, который потом продается населению по 104 копейки, составляют 270 копеек. Разницу нужно дотировать. Пока это делается путем низких тарифов отдельных производителей. Государство ничего не дотирует. Вот поэтому правительство и пошло на непопулярное решение. Оно, по большому счету, вряд ли чем-то поможет на рынке, но это хоть какая-то попытка разобраться с проблемой. Если ничего не менять, то в следующем году нужно будет порядка 59 миллиардов гривень дотаций, исходя из текущих объемов продажи электроэнергии населению. Причем повышение тарифа было неизбежно. Власти нужно было думать перед тем, как на выборах обещать людям снижение тарифов. Это все уже было понятно более года назад. Ряд проблем только усугубил ситуацию. В частности, высокие выплаты по "зеленому" тарифу. Но это только отдельный элемент всей истории. И если бы "зеленого" тарифа не было, то было бы еще хуже. Так, только 59 миллиардов дотаций нужно, а было бы еще плюс 43 миллиарда на погашение перед ВИЭ (возобновляемые источники энергии). Соглашение об Ассоциации с ЕС предполагает либерализацию энергорынков. Если отпустить рынок в свободное плавание, то цена электроэнергии будет в районе 300-320 копеек, с учетом всех издержек, плюс НДС. Украинцы должны это понимать. Причем такая стоимость может быть на текущем этапе, дальше – еще дороже", - подчеркнул эксперт.

По его словам, чтобы напряжение снять, нужно снизить тарифы для производителей – "Энергоатома", "Укрэнерго", у тепловиков другая система тарифообразования, а для ВИЭ вообще нельзя уменьшать тариф – согласно закону.

"Конечно, тариф для ВИЭ можно было бы подрезать. Но все это нужно было решать не сейчас. Нужно было еще раньше прекратить взрывной рост ВИЭ. Им при Порошенко, еще в 2016 году, была полностью открыта дорога. Мощности постоянно наращивались. И всем нужно платить "зеленый" тариф. Иначе – проигрыш государства, причем по закону. Кроме этого существует еще множество проблем", - отметил Марунич.

Что касается повышения тарифа на газ для населения, то, по его словам, это напрямую связано с повышением цен на европейских хабах. Данная привязка выписана в законе о рынке газа. Если на еврорынке цены продолжат расти, то и в Украине тоже. Чтобы все это прекратить, нужно отменить закон о рынке газа, или какие-то его нормы, к примеру, о спецобязательствах. Тогда Кабмин будет иметь хоть какие-то рычаги влияния. Только не понятно, как он ими будет пользоваться.

"Но это будет нарушение европейских правил. По большому счету, нужно все истории отпустить в свободное плавание. Что будет потом? То и будет - рост цен неизбежен", - сказал Марунич.

Экономический эксперт Олег Пендзин называет происходящее переводом украинских энергетических рынков на европейские стандарты.

"И все бы ничего, если бы параллельно с этим росли доходы украинцев. А так только растут цены и тарифы на энергоносители. Рынок газа с лета полностью отпустили. Сегодня цена газа для населения формируется по цене импортного паритета. Полностью отменили ПСО на рынке газа (специальные обязательства по поставке энергоносителей для населения по заниженным ценам). Но ПСО на рынке электроэнергии пока остались. Убрали только льготные первые 100 кВт. Сегодня цена на электроэнергию для населения 1,6 гривни. Что все равно ниже цены для промышленности в разы. Что ждать украинцам? Дальнейшей либерализации рынка электроэнергии. До полного выравнивания цены для промышленности и населения. А это значит, что нас в ближайшее время ждет рост цен на электроэнергию в 2,5 раза, как минимум", - подчеркнул Пендзин.

Экономист Андрей Блинов отмечает, что данная проблема повышения тарифов - комплексная. На фоне высокого дефицита бюджета (и необходимости его сокращать) вопрос уперся в отсутствие средств на дотирование "Гарантированного покупателя" сразу по нескольким направлениям - атомная и угольная генерации, "зеленый" тариф, население.

"Оценка нехватки средств - до 30 миллиардов гривень в год. Тариф для населения изменялся последний раз пятиступенчато. С апреля 2017-го действует нынешний тариф: первые 100 кВт-ч по 90 копеек и все последующие - по 1,68 гривни. Среднестатистическое домохозяйство потребляет 165 кВт-ч в месяц, то есть получается, что 61% потребления электроэнергии населением происходит по тарифу 90 копеек. Поэтому и было принято решение сокращать дефицит в зоне наибольшего перекрестного субсидирования (этот льготный тариф финансируется за счет промышленного тарифа и долгов энергорынка). В частности, данное решение позволило поднять плату НАЭК "Энергоатом" на электронных аукционах до 150 гривен за 1 Мвт-ч. Также следует обратить внимание, что при использовании двухзонного счетчика в ночные часы минимальной нагрузки на энергосистему применяется коэффициент 0,5, таким образом, с 23:00 до 7:00 фактический тариф составляет 0,84 гривни/кВт-ч для тех семей, которые потребляют немало электричества в ночное время и используют такие счетчики. В перспективе возможны и дальнейшие коррекции тарифа, учитывая, что плата по "зеленому" тарифу сохраняется на уровне 3,20-4,98 гривни за киловатт, и доля этого сегмента рынка составляет около 1/10", - рассказал эксперт.

По его мнению, такое положение вещей может привести к тому, что для бытовых потребителей свыше определенной нормы (например, 300 или 500 кВт-ч в месяц) будут применяться тарифы для коммерческих потребителей и промышленности, которые могут оказаться на европейском уровне 8-10 евроцентов за киловатт-час. Что касается нынешнего повышения тарифа, то оно в значительной мере затронет получателей социальной помощи и приведет к повышению потребности в получении субсидий.

Напоследок несколько цифр от Госстата: долг населения за потребленный газ и его доставку на начало октября 2020-го превысил 21 миллиард гривень из общего долга населения за ЖКУ в объеме 54,3 миллиарда гривень. При этом долги за тепло и горячую воду на 30 сентября составили 16,3 миллиарда гривень, за поставку и распределение электроэнергии – 4,98 миллиарда гривень. Задолженность предприятий по выплате зарплаты в ноябре выросла на 5,8% и на 1 декабря составила свыше 4 миллиардов гривень. Вот такая неутешительная статистика на фоне роста тарифов.

Нана Черная

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