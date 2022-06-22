В Минсоцполитики назвали причины задержки социальных выплат ВПО.

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко озвучил причины, почему некоторые внутренне перемещенные лица долго не могут получить социальные выплаты.

Об этом он сообщил во время информационного телемарафона.

По его словам, в задержке социальных выплат существует два фактора. Первый - эти документы могут быть в обработке.

"В частности, мы говорим о том, что перемещение произошло неравномерно по государству и, допустим, в западные регионы количество перемещенных лиц обычно больше по сравнению с количеством местного населения и способностью инфраструктуры", - рассказал чиновник.

Вторая причина - другие приоритеты финансирования.

"Бывают случаи, когда нам приходится определять приоритеты в выделении средств, которые мы можем себе позволить профинансировать в конкретный день, и здесь предпочтение отдается сектору безопасности и обороны", - отметил он.

Музыченко подчеркнул, что в любом случае социальные расходы также в приоритете государства, и они будут профинансированы в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 21 июня стало известно, что правительство продолжает начислять пенсии украинцам на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

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