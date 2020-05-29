Платежный баланс Украины сведен с профицитом $577 миллионов

Против 283 миллиона долларов профицита годом ранее.

Платежный баланс Украины за январь-апрель 2020 года сведен с профицитом в размере 577 миллионов долларов против 283 миллионов долларов профицита годом ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за этот период составил 1,77 миллиарда долларов против дефицита текущего счета в объеме 242 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.

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