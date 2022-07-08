На днях в городе Лугано в Швейцарии состоялась Международная конференция по вопросам восстановления Украины URC 2022. Представители Украины презентовали на ней достаточно масштабный план восстановления, который состоит из 15 национальных программ. Кроме того, на конференции были дополнительно представлены материалы работы 23 рабочих групп.

Однако вопрос практического воплощения в жизнь данного плана зависит от единого видения процессов, их финансирования и контроля как со стороны Украины, так и со стороны наших международных партнеров.

На сегодня позиция Украины достаточно четкая. Единый план восстановления и финансирования через национальную платформу "UNITED 24" как "единое окно" для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины.

Однако нет уверенности, что именно такую концепцию рассматривают в качестве оптимальной все стейкхолдеры процесса восстановления Украины.

Единый план восстановления и финансирования через национальную платформу "UNITED 24" как "единое окно" для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины

Интересно, что Еврокомиссией 18 мая представлен собственный план стратегической концепции послевоенного восстановления Украины - "RebuildUkraine". Предлагается создание совместной Украино-Европейской платформы восстановления "Ukraine Reconstruction Platform".

План предусматривает, что средства для восстановления будут выделяться из бюджета Европейского Союза, также финансирование будет осуществляться партнерами с G7 и G20, другими странами, международными финансовыми институтами, международными организациями и частными инвесторами. Финансирование предлагается в качестве грантов, займов от имени ЕС или под гарантии государств-членов. Вопрос о возможности использования в качестве источника финансирования замороженных российских активов еще рассматривается. Сейчас план в процессе разработки, предусматривается внесение предложений Европарламентом, Европейским советом.

Поэтому план восстановления Украины и RebuildUkraine, по сути, являются альтернативными путями. Это не значит, что они должны конкурировать друг с другом. Хотя сегодня, наоборот, необходима синергия всех инициатив и создание единой общей концепции.

Кроме того, возникают сомнения относительно перспективности единого финансирования через "UNITED 24". Особенно со стороны таких серьезных игроков рынка как Всемирный банк и МВФ, которые уже имеют свои собственные, наработанные годами механизмы финансирования.

Однако мир уже продемонстрировал, что он поддерживает и будет поддерживать Украину.

На сегодня, кроме национальной платформы, для помощи Украине созданы партнерские фонды ведущих международных институтов.

Международная помощь и финансовая поддержка Украины – существенная. И наше государство должно использовать все возможности для привлечения финансирования

Среди основных – административный счет МВФ, созданный в апреле 2022 года с целью финансовой поддержки Украины. Средства на этот счет могут поступать от стран-членов МВФ в форме кредитов и грантов и от международных организаций.

Всемирным банком также создан специальный фонд для помощи Украине – World Bank Multi Donor Trust Fund (MDTF).

Европейский союз, в свою очередь, объявил о создании трастового фонда солидарности с Украиной.

А потому международная помощь и финансовая поддержка Украины – существенная. И наше государство должно использовать все возможности для привлечения финансирования.

Ирина Кобец, советник юридической группы LCF, руководитель судебной практики