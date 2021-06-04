Перерасчет пенсий. Что нужно знать

Пенсии в Украине опять пересчитают. С 1 июня это касается работающих пенсионеров. УНИАН разбирался, кому еще повезет в текущем году и насколько вырастут их пенсии после перерасчета.

Очередной этап перерасчета пенсий в Украине стартовал 1 июня. Повезет не всем – увеличение выплат коснется исключительно работающих пенсионеров. Таких в Украине более 700 тысяч человек. Обращаться в Пенсионный фонд по данному поводу не нужно - все произойдет автоматически. Правда, график перерасчета немного «сбился».

Дело в том, что Пенсионный фонд ежегодно осуществляет перерасчет пенсий с 1 апреля. Но в этом году, согласно изменениям в Налоговый кодекс, работодатели должны подавать декларации (в том числе о «состоянии» дел своих работников) не ежемесячно, как это было ранее, а ежеквартально. Отсюда и «сбой». В Пенсионном фонде уверяют, что это никак не повлияет на перерасчет - все налоговые «новшества» будут учтены. И доплату подсчитают за два «пропущенных» месяца – апрель и май - тоже. А «задолженности» погасят.

И еще один момент – размер надбавок будет зависеть от размера страхового стажа и зарплаты. Но рассчитывать на «достойную» прибавку к выплатам не стоит – она составит приблизительно 2% от пенсии. К примеру, при пенсии в 2500 гривен доплата будет в размере 50 гривен.

Перерасчет коснется тех, кто:

продолжал работать в течение 24 месяцев после назначения пенсии;

проработал меньше 24 месяцев, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

На сегодня в Украине примерно 11,3 миллиона пенсионеров. На начало 2021-го из них работали 2,7 миллиона.

Помимо этой категории, с 1 апреля идет перерасчет пенсий и для тех двух миллионов работающих пенсионеров, кто оформил пенсию (или она была индексирована) до 1 апреля 2019 года.

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Пересчитают выплаты в зависимости от страхового стажа, который «набежал» по состоянию на 1 марта 2021 года. Но если перерасчет вам положен, а пенсионный счет не пополнился в мае, не переживайте, это обязательно произойдет в июне. В Пенсионном фонде подчеркивают, что когда пенсионер увольняется, то перерасчет выплат ему производится с учетом минимальной зарплаты, определенной на дату увольнения с работы.

Неработающим пенсионерам тоже накинут «копеечку»

Кстати, после того, как минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла с 5 до 6 тысяч гривен, автоматически выросли и пенсии неработающих пенсионеров – кому исполнилось 65 лет и чей рабочий стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

«В целом, у нас есть, я ее так называю, пятиэтапная программа повышения пенсий на 2021 год. В январе была увеличена наименьшая пенсионная выплата для людей, которым исполнилось 65 лет, и у которых есть полный стаж. Для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается», - пояснила министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

Таким образом, с начала года минимальная пенсия составляет 2400 гривен.

Следующее повышение для неработающих пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у кого имеется полный стаж, запланировано на декабрь 2021 года – при повышении минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен. Пенсионная выплата увеличится до 2 600 гривен. Работающих пенсионеров это повышение не коснется.

Кроме этого, с июля 2021 года пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет запланирована доплата по 400 гривен. В Минсоцполитики подсчитали, что такие граждане будут получать пенсию не менее 2600 гривен, даже если их стаж составит 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Пенсионные новшества и неутешительная статистика

И еще одна новость от Пенсионного фонда - органы ПФ перешли на принцип экстерриториальности. То есть, обрабатывать «пенсионные» заявления в Фонде будут вне зависимости от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер. Просто в порядке очередности поступления обращений.

Обновленные правила действуют еще с апреля, но только теперь о них подробно рассказал ПФ.

«Ожидаемый результат: единый подход к применению пенсионного законодательства; централизованная прозрачная система контроля действий специалистов, процессов назначения и перерасчета пенсий; минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их обработки от территориального принципа; предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решений; оптимизация нагрузки на работников», - отмечают в Пенсионном фонде.

В ПФ надеются, что это поможет искоренить задержки с назначением и перерасчетом пенсий.

Но, сколько пенсии не считай, статистика в нашей стране неутешительная. Почти два миллиона человек в Украине получают пенсию менее 2 тысяч гривен.

«В 2020 году это было 4,2 миллиона человек. В 2021 году – 1,8 миллиона», - рассказывала в апреле глава Минсоцполитики Лазебная.

По данным платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot, в текущем году пенсию в размере 3-4 тысяч гривен получают менее 20% украинцев. Причем средняя пенсия женщин составляет 3031,32 гривни, что на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин - 4242,53 гривни.

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Но «средний» показатель не означает «основной». На самом деле пенсию в размере 3 001 - 4 000 гривен получают лишь около 19,2% человек. У большинства же украинских пенсионеров ситуация хуже: 38,8% получают 2 001-3 000 гривни, в то время, как пенсии свыше 10 000 гривен - только у 3,8%.

Возможно, для ныне молодых поколений «пенсионная» ситуация в будущем изменится к лучшему. Этому может способствовать внедрение накопительной пенсионной системы. Премьер-министр Денис Шмыгаль обещал дать ей старт в текущем году. Но пока действенных подвижек в этом вопросе нет - одни дискуссии.

Нана Черная

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