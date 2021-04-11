Почти все пенсии с 1 сентября будут выплачиваться через банки.

Украинские пенсионеры при переводе на получение пенсий через банковские карты смогут выбрать один из более 40 банков.

Об этом сообщил замминистра социальной политики Виталий Музыченко в эфире канала "Украина 24".

Пенсионеры, по его словам, до 1 сентября смогут выбрать наиболее удобный для себя банк, соответствущий их требованиям.

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"На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно. У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку никуда ходить не надо", - сообщил заместитель министра.

Чиновник добавил, что если граждане до сентября не обеспечат выбор банка, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.

Пенсия - в банке: что известно

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будет начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

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Автор: Юрий Годован