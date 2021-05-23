Эксперты прогнозируют курс ниже 27,5 грн/дол.

Гривна укрепилась на уходящей неделе - курс наличного доллара побил новые рекорды этого года, опустившись 20 мая до 27,54 грн/доллар.

Так дешево американская валюта стоила 13 июля 2020 года, пишет "Сегодня".

Читайте такжеВ НБУ объяснили, что происходит с курсом доллара и к чему готовитьсяОднако уже 21 мая доллар снова пошел вверх. На понедельник, 24 мая, регулятор установил курс 27,46 грн/доллар.

По прогнозу президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на следующей неделе гривна продемонстрирует дальнейшую ревальвацию, которую будет регулировать Нацбанк, выкупая излишки валюты, чтобы курс не ушел слишком далеко вниз от 27,5 грн/доллар. В какие-то дни недели будут небольшие девальвационные колебания, не более 10 копеек.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин ожидает дальнейшего небольшого ослабления гривни. "Можно ожидать, что гривня будет находиться в диапазоне 27,45-27,6 гривни за доллар", – говорит он.

Курс НБУ на понедельник, 24 мая

Национальный банк Украины на понедельник, 24 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Ольга Робейко